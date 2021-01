Los Franco no pedirán la nulidad del juicio de Meirás pese a que hubo un error

0

La Voz de Galicia José Manuel Pan

Redacción / La Voz 29/01/2021 05:00 h

«No vamos a aprovecharnos de un error y, por lo tanto, no pediremos la nulidad de las actuaciones judiciales sobre el pazo de Meirás». Luis Felipe Utrera-Molina, abogado de la familia Franco, es muy claro sobre los pasos que darán sus clientes después de que la Audiencia Provincial de A Coruña detectase un defecto procesal que podría dar lugar a la anulación de todo el procedimiento judicial y a la repetición del juicio que se cerró con la sentencia histórica que le quita la propiedad del pazo a los Franco y se la concede al Estado.

El error lo detectó uno de los magistrados de la Audiencia, donde se está estudiando el recurso presentado por los Franco contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña. Ese fallo considera que el pazo de Meirás es un bien público. El defecto está en la identificación de las propiedades de uno de los herederos, Francis Franco, representado por la sociedad Pristina S.L. Esta empresa aparece como propietaria, junto a los otros nietos del dictador, de la finca principal del pazo, que incluye las edificaciones. Sin embargo, la sociedad no figura como dueña de las otras 14 parcelas que forman el complejo de Meirás objeto de la demanda.

Ese error supone un vuelco que puede dar al traste con todo el proceso judicial de Meirás y un paso atrás para la Abogacía del Estado, que dirigió la demanda para recuperar el pazo para el patrimonio público. Sin embargo, la postura de los Franco de no pedir la nulidad del proceso permitirá, salvo que la Audiencia actúe de oficio, que la sentencia de primera instancia mantenga su validez y no haya que repetir el juicio.

«Agradezco la rigurosidad del magistrado, pero se trata de un error que hubiésemos subsanado si lo hubiésemos detectado. Pero es que nadie se dio cuenta, ni nosotros, ni los abogados del Estado, ni la jueza», explica Utrera, que sostiene que en todo momento se dio por sentado que las 15 fincas habían sido aportadas a la sociedad Pristina, «pero por lo visto solo se aportó la finca principal, que incluye el pazo».

¿Por qué ese error podría anular el proceso? Porque se consideraría que, con ese defecto, Francis Franco no fue demandado y no fue parte en el proceso y, por lo tanto, no ha podido defenderse. «Esa sería la indefensión», explica el abogado de los Franco, que llevaría a la repetición del juicio. «Se anularía la sentencia y el juicio, y volveríamos a la audiencia previa», añade.

Pero Utrera asegura que no tiene ningún interés en que se anule el proceso, porque tiene la máxima confianza en que la Audiencia de A Coruña le dará la razón en el recurso contra la sentencia. «Quiero que me den la razón porque la tengo, no por un defecto formal», señala.

«Entendemos que no hay indefensión»

«Vamos a presentar un escrito en la Audiencia diciendo que no consideramos que haya habido indefensión de nuestro cliente y que todo se debe a un error que se va a subsanar», afirma el abogado, que añade: «Entendemos que no hay indefensión, ya que Francis Franco ha estado presente en el proceso a través de su sociedad, y no vamos a aprovechar esto para tratar de hacer una pirueta jurídica y anular todo».

Desde el pasado 10 de diciembre, el pazo de Meirás está en posesión del Estado. Ahora se están decidiendo los usos futuros que tendrá cuando la sentencia sea firme. Pero todo eso puede cambiar si se anula el juicio.

El Gobierno reitera que el nuevo relato del pazo reflejará todas las etapas

El Gobierno central reiteró ayer que la exposición sobre la historia del pazo de Meirás reflejará todas las etapas desde su construcción, en 1893. Así se lo expuso ayer el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, a los expertos que forman parte del grupo que reflexionará sobre los usos futuros del pazo.

Martínez explicó que se sigue trabajando para que el pazo de Meirás pueda estar disponible cuanto antes para que la ciudadanía pueda visitarlo. La fecha de apertura de los exteriores del pazo a las visitas, prevista para el próximo sábado, se pospuso debido a las restricciones sanitarias dictadas por la Xunta esta misma semana. Y, por lo que respecta al interior, el secretario de Estado señaló que se están haciendo «unas labores de restauración de varias zonas del inmueble que avanzan en paralelo a la preparación de una exposición permanente, que servirá para contar toda la historia del pazo».

El secretario de Estado de Memoria Democrática se reunió por videoconferencia con Xosé Manuel Núñez Seixas, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidade de Santiago de Compostela, y Emilio Grandío, profesor titular del Departamento de Historia Contemporánea e América. En el encuentro también participaron José Andrés Torres Mora, presidente de Acción Cultural Española, organismo que se va a ocupar de la realización de la exposición.