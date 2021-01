Feijoo cifra en 600 millones lo perdido por Galicia en los últimos repartos de fondos

0

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago 28/01/2021 16:32 h

Alberto Núñez Feijoo trasladará mañana a Pedro Sánchez la necesidad de recuperar las reuniones telemáticas con los presidentes autonómicos, unas citas que fueron periódicas durante la primera ola de la pandemia, que se dejaron de convocar en octubre y que el dirigente gallego considera que se deben retomar ante una situación epidemiológica «mala ou peor» que en el 2020. Además, considera que es el foro adecuado para debatir otras de las cuestiones que va a trasladarle, como la necesidad de habilitar una ley específica sobre la pandemia que ayude a resolver una situación que, asegura, tendrá consecuencias en los próximos años -especialmente en el turismo, citó. aunque epidemiológicamente se solucione a lo largo del 2021. Feijoo tratará de convencer al presidente del Gobierno de que reconsidere su negativa a flexibilizar el toque de queda con un protocolo común para todas las comunidades e intensificar los criterios del teletrabajo para reducir los contactos sociales y laborales. «O Goberno está a tempo de acertar», reflexionó el presidente gallego, quien también aclaró su opinión sobre el uso de las mascarillas FFP2. «Hai debate sobre o tipo de máscara e precisamos unha posición de país, cunha postura estatal que debe liderar a ministra de Sanidade» y que, en su caso, debería reflexionar sobre el precio y el IVA de estos elementos de protección que Alemania quiere imponer en el transporte público.

Tras la reunión del Consello, el presidente opinó sobre la crisis de Gobierno y, como es habitual, le deseó suerte y acierto a Carolina Darias, a la que solicitó que «se centre» en exclusiva en combatir la crisis sanitaria. Por si no se entendiese el mensaje, Feijoo aclaró que la estrategia de Sánchez para relevar al ministro Illa le pareció respetable, «pero non a comparto», por entender que el ahora candidato socialista a la Generalitat lleva varias semanas actuando en clave electoral. «Hay pocas dudas de que la prioridad del Gobierno son las elecciones. . Cuando se hace salir al ministro y se le mantiene en el pico de la tercera ola, está claro que la prioridad son las elecciones catalanas», quien también confió en que el sustituto de Darias, Miquel Iceta, cambie «como ministro» algunas de las ideas que expresó como líder de los socialistas catalanes en los últimos años.

Pero al margen de las cuestiones estrictamente sanitarias, el presidente de la Xunta también pretende trasladar a Moncloa el descontento en Galicia por los últimos repartos económicos realizados por el Gobierno, en el que incluye los presupuestos y las asignaciones de los diferentes fondos estatales y europeos. Según Feijoo, esos desequilibrios deben compensarse a la hora de conceder las próximas partidas comunitarias como las vinculadas a los fondos Next Generation, a los que la comunidad es aspirante con proyectos tractores que compartirá con Sánchez de forma breve. El resto de asuntos no sanitarios son «clásicos», como él mismo los definió: la situación de As Pontes y Meirama, el futuro de Alcoa y Navantia, concretar la llegada del AVE en el 2021, la conectividad ferroviaria del puerto exterior coruñés o la salida sur del tren en Vigo, así como el apoyo al Xacobeo 2021-2022.

Conversación con la ministra sobre vacunas

El presidente de la Xunta desveló en la rueda de prensa posterior al Consello que este miércoles tuvo un contacto telefónico con la nueva ministra de Sanidad, quien le confirmó que la próxima semana está garantizada la llegada de suministros por parte de Pfizer, lo que permitirá al Sergas mantener su hoja de ruta establecida para los próximos días. Para Feijoo, el problema clave en estos momentos de la pandemia es el acceso a estos fármacos. A su juicio, Galicia solo necesitaría «entre 8 y 10 semanas» para vacunar a toda la población, lo que significaría que en Semana Santa estaría todo liquidado, «pero no tenemos fármacos», una circunstancia ante la que se mostró comprensivo con la Unión Europea, que está compitiendo con otras grandes naciones cuando solo representa a un 5 % de la población mundial..

Sobre su reparto en España y la polémica por algunas irregularidades en el orden de vacunación, el titular de la Xunta apeló a la ética individual para detectar posibles errores del protocolo que incluyan en grandes grupos de vacunación a personal sanitario que por algún motivo no está desarrollando funciones clave en la pandemia. Feijoo propuso que estas personas hagan saber a los hospitales si se le ha incluido en una lista con la posibilidad de perjudicar a otras personas que sí son prioritarias en la lucha contra la pandemia.