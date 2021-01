Feijoo desempolvará con Sánchez una agenda con problemas muy agravados

0

santiago / la voz 28/01/2021 05:00 h

La cordial reunión que mantuvieron en Moncloa el presidente del Gobierno y el de la Xunta en julio del 2018 se repetirá mañana, solo que ambos llegan con unas cuantas cicatrices acumuladas tras dos años y medio de refriegas a cuenta de la política ordinaria y de la crisis sanitaria, sin haber desbordado nunca las fronteras de la cortesía institucional. Pedro Sánchez, que acababa de llegar al poder tras la moción de censura, adquirió entonces compromisos con Alberto Núñez Feijoo, envuelto aquellos días en la sucesión de Mariano Rajoy en el partido. Los problemas siguen ahí, en algún caso muy agravados, y esta vez tendrán que luchar con la pandemia para tener minutos y nuevas respuestas.

DESARROLLO DE GALICIA

El relevo del AVE. Será inevitable que ambos mandatarios aborden la próxima puesta en servicio de la línea de alta velocidad, que entonces Sánchez comprometió para finales del 2019. La Xunta buscará una garantía al más alto nivel de que el AVE estará en servicio en el segundo semestre del 2021, un plazo que el presidente gallego cuestiona en base a los informes técnicos de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade. Precisamente el departamento que dirige Ethel Vázquez ha preparado una batería de proyectos relacionados con las nuevas formas de movilidad, financiables a cargo del mecanismo de recuperación articulado por Bruselas para paliar las consecuencias económicas de la pandemia. Se trata de cerca de 400 millones para terminar el mapa de las estaciones intermodales, mejorar la movilidad rural y entrar en la era de la digitalización del transporte público. El dirigente gallego tendrá oportunidad de mostrar sus reservas con los Presupuestos aprobados por el Gobierno de Sánchez, que en Galicia no encuentran un relevo al importante gasto en la entrada del AVE. La atención a un corredor atlántico mercancías a semejanza del que se desarrolla en el Mediterráneo; las conexiones esenciales como la del puerto de Langosteira; o la necesaria modernización de la red convencional deberían tener tiempo en la conversación.

MOVILIDAD

La barrera de la AP-9. La AP-9 se ha convertido en uno de los asuntos de mayor confrontación entre los dos Ejecutivos. No solo por el precio y subidas de sus peajes, que también, sino sobre todo en las últimas semanas por los 25 millones de euros que Audasa y el Ministerio de Transportes han requerido a la Xunta para pagar la mitad de los peajes de Rande y A Barcala que asumió en solitario desde el 2017 el Gobierno central con Rajoy, aunque rebajando a la mitad la factura anual a abonar a la concesionaria. Además, Feijoo trata de evitar que un futuro traspaso de la AP-9 a la Xunta le suponga a las arcas gallegas tener que hacerse cargo de cubrir las bonificaciones a los usuarios que el Gobierno central ultima con un coste anual de más de 50 millones de euros.

INDUSTRIA

Energía y aluminio. La transición energética, «xusta e desordenada», en palabras del presidente gallego, promovida desde Madrid, está causando estragos en el tejido industrial gallego. Es la tesis de la Xunta y será uno de los reproches que le lance a Pedro Sánchez. Varias empresas de la comunidad, que suman miles de empleos, están en proceso de reestructuración. Entre ellas, Endesa, que ha anunciado el cierre de la central de carbón de As Pontes, aunque acometerá proyectos renovables alternativos, pero no de inmediato. También Naturgy ha dejado sin actividad la planta térmica de Meirama (Cerceda), y deberá ejecutar un plan de inversiones para paliar los efectos del cierre. Otras compañías en crisis relacionadas con el sector de la energía son las fábricas de aluminio gallegas. Tanto la de Alcoa en San Cibrao, pendiente de una negociación para su venta como alternativa al cierre y medio millar de despidos; como la de A Coruña, con 315 empleos en peligro. Buena parte de sus problemas están relacionados con el elevado precio de la electricidad en España y por la falta de incentivos que enfríen esos costes. La Xunta considera insuficientes las medidas contenidas en el estatuto del consumidor electrointensivo y Feijoo seguramente exigirá un mayor compromiso. Además, en clave industrial también reclamará una reactivación contundente de la carga de trabajo en Navantia Ferrol.

EL REPARTO DEL DINERO

Una nueva financiación. Los últimos repartos de fondos desde Madrid a cuenta del covid han disgustado mucho al presidente de la Xunta, pero el problema no es nuevo. Cuando la pandemia acaparó todo, Galicia ya llevaba libradas unas cuantas batallas contra la ministra de Hacienda, a la que se le reclaman distintas partidas pendientes con la caja autonómica por un importe que ronda los 370 millones de euros. La disputa está en los juzgados -los 200 millones por un mes de IVA del 2017- pero la cifra es anecdótica frente al agujero que deja en la comunidad un sistema de financiación caducado desde el 2014 y condicionado, según Feijoo, a las hipotecas políticas de Sánchez en el Congreso. La propuesta de la Xunta es que se incluya como variable la dispersión de la población o el envejecimiento más acusado en Galicia, que aumenta el gasto sanitario y que tampoco se ha tenido en cuenta en el reparto de las vacunas.

FRENTES POLÍTICOS

Cesiones y transferencias. Los casi doce años de Feijoo en el poder no se han caracterizado por su intensidad en la reclamación de competencias autonómicas, pero la Xunta sí ha levantado la mano cada vez que Moncloa se ha mostrado sensible con las demandas de otras comunidades. No será el eje temático como en el caso del lendakari vasco, pero es uno de los asuntos que aflorarán en la recta final de la legislatura si remite la pandemia. El desarrollo de la «totalidad de las competencias pendientes» es una de las exigencias del BNG en su acuerdo para la investidura de Sánchez.

APOYO INSTITUCIONAL

Xacobeo y patrimonio. En el ámbito institucional, el presidente de la Xunta tendrá la oportunidad de arrancarle al presidente una mayor implicación con el Xacobeo, ahora extendido hasta el 2022, así como las candidaturas a Patrimonio Mundial de las Illas Atlánticas y la Ribeira Sacra, que se consideran dos de los pilares sobre los que se deberá apoyar el sector turístico para su recuperación.

Con información de Pablo González, Carlos Punzón y Fátima Fernández.