El Bierzo trae al Parlamento el debate sobre su antigua provincia y la anexión a Galicia

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

28/01/2021 14:15 h

El Bierzo existe y lo que tiene que decir quiere que se escuche en Galicia. Esta comarca leonesa, y en parte galegofalante, conmemora este año el bicentenario de su constitución en provincia, bajo la denominación de provincia del Bierzo, una invención del trienio liberal que abarcaba concellos hoy gallegos, como O Barco de Valdeorras, A Rúa, O Bolo o Carballeda. El provincialismo berciano va a ser recordado este 2021 en varios actos y seminarios que se desarrollarán en la comarca, pero el partido Coalición por el Bierzo, que gobierna junto al PSOE en Ponferrada, quiere que Galicia se sume a los mismos.

Iván Alonso, secretario general de Coalición por el Bierzo y concejal en Ponferrada, encabeza la delegación que este jueves visitó el Parlamento gallego para registrar una iniciativa en la que reivindican el derecho de este territorio a poder convertirse en una provincia y, a partir de ahí, su potencial anexión a Galicia, si esa es «a vontade libre da sociedade» berciana, refleja la proposición no de ley que adoptó el BNG para su debate en la Cámara gallega.

«É un desexo de ampla base no Bierzo», explicó Iván Alonso, que utilizó indistintamente el gallego y el castellano, el poder constituirse en provincia propia, separada de León, y abordar después su «encaixe» territorial como la quinta provincia de Galicia. Desde el Bloque lo que piden es que la comunidad gallega «non lle peche as portas en caso de que a vontade da provincia sexa a de anexarse», señaló la diputada María González Albert. No obvian Alonso ni Albert las dificultades, incluso constitucionales, que entrañaría tal redefinición de la división provincial. Pero consideran que hay mecanismos legales suficientes para abordarla, llegado el caso, a través de la correspondiente ley orgánica del Congreso.

Pero más allá de esa aspiración de fondo, lo que demanda el partido berciano, a través de la iniciativa que en su nombre defenderá el BNG, es que los gobiernos de Galicia y de Castilla y León establezcan «pautas de colaboración institucional» en diversos ámbitos, como el económico, social, lingüístico, sanitario o educativo, y formalicen un «foro estable e permanente» de cooperación, una necesidad que, en opinión de Iván Alonso, se hizo todavía más evidente durante la pandemia, los confinamientos y la atención sanitaria que requieren los arrianos del Bierzo.

De cara al bicentenario de la provincia, también demandan en la iniciativa que la Xunta de Galicia se sume a la Junta de Castilla y León y al Consello Comarcal del Bierzo a la celebración de los actos que recordarán aquella creación territorial del trienio liberal, aplacada dos años después tras la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis que restauró el antiguo régimen, y borrada definitivamente del mapa por la división provincial realizada en 1833 por Javier de Burgos.

La historia efímera de la provincia del Bierzo está rodeada de un halo de romanticismo, que refleja perfectamente las tensiones vividas en España entre liberales y conservadores durante buena parte del siglo XIX. No es de extrañar, por tanto, que Iván Alonso coronara su intervención en Santiago con una cita del escritor Fernández Morales para definir las tierras del Bierzo, que «cual tesoro que a codicia con xustiza, ou sin xustiza, tira por ela Galicia, mais Castilla non a solta».