«Espero que as clases telemáticas na universidade non duren máis do estritamente necesario»

Afirman que las medidas no cuestionan la seguridad del entorno universitario, sino que tratan de reducir la movilidad y la interacción social

El retraso del inicio del segundo cuatrimestre universitario anunciadas por el presidente de la Xunta y su paso a telemático, no tendrá, en principio, consecuencias sobre el período de exámenes que ya se está celebrando.

Según confirman las tres universidades, las pruebas correspondientes al primer cuatrimestre que ya estaban programadas para realizarse de manera presencial, se mantendrán en fecha y forma. «En ningún caso as autoridades sanitarias fixeron indicación de que os exames non puidesen ser presenciais, mentres se respecten as recomendacións de escalamento do inicio das probas, aireación, distanciamento, etc...» explica el rector de la Universidade da Coruña (UDC), Julio Abalde, que insiste en que mantener los exámenes presenciales asegura que «que non se desvirtúan as condicións de avaliación semellantes para todo o alumnado».

