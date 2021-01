La Xunta aspira a casi 400 millones de la UE para revolucionar la movilidad

El ministerio de Ábalos convoca a la sociedad civil para aportar propuestas que solventen los problemas de transporte de las zonas despobladas

La situación del mundo rural en España, su despoblamiento y la brecha de servicios con respecto a las áreas urbanas, se ha convertido en un asunto transversal para todos los ministerios del Gobierno de Pedro Sánchez, aunque la competencia directa recaiga en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Pero no habrá repoblación mientras no se solvente el asunto de la movilidad, en unos territorios que no son atractivos para las empresas del transporte si no es gracias a grandes subvenciones públicas. El Ministerio de Transportes, consciente de esta situación, ha convocado un laboratorio de ideas para que desde distintos sectores se aporten soluciones. Además, abordó hace unos días esta problemática en un seminario. Aquí están algunas ideas que, en algunos casos, ya se están funcionando en Galicia.

