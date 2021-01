0

tato vázquez lima

27/01/2021 05:00 h

Hijo de un labrador, supiste hacer tu camino, algo innato a tu generación. Marcaste un destino y cumpliste tu profecía. Guerrero de noble corazón, único ante la adversidad, caballero y señor entre amigos y competidores. Siendo niño sentía admiración por aquel tal señor Casanova al que tantos abrazos envían hoy desde diferentes lugares, desde la Fin Terrae (Fisterra), pasando por la noble Pontevedra y la morada de tu Dulcinea, Sanxenxo. Recorriste mundo y abriste vías. Pero siempre percibía un profundo orgullo en tu mirada cuando abrazabas a tu padre, al viejo, en aquellas tierras del interior gallego, Chavaga, aldea de Monforte, cuna de luchadores.

Siempre deseaste ser médico y, sorpresas de la vida, tres de tus hijos quisieron honrarte, pero tu elocuencia y capacidad de comunicar tenían que tener un reflejo, y esa hija periodista fue tu imagen.

Y este simple sanitario quiere dar las gracias a todos los que te han apreciado y lo siguen haciendo. Ha querido la casualidad que, a pesar de mi obstinada lucha contra el ictus, él te haya llevado, pero eso no es importante, porque todos sabemos que permaneces en el recuerdo y por tanto sigues y seguirás aquí. Pero permíteme que te confiese mi arrepentimiento por ser heredero de esa armadura de caballero, por no haberte dedicado todo el tiempo que merecías, por no poder haberte expresado todo lo que sentía y tengo que hacerlo ahora, solo y desvalido: te quiero.

Tengo la seguridad de que todos los que como yo te quieren sabrán encontrar en tu memoria un faro de esperanza para un futuro mejor. A Chavaga irás y en el prao crecerán nuevas simientes, nuevos sueños, nuevos guerreros y caballeros… Y yo te seguiré recordando.