La universidad gallega mantiene los exámenes presenciales, aunque empezará el cuatrimestre con docencia en línea

25/01/2021 19:04 h

El retraso del inicio del segundo cuatrimestre universitario anunciado este mediodía por el presidente de la Xunta y su paso a telemático, no tendrá, en principio, consecuencias sobre el período de exámenes que ya se está celebrando.

Según confirman las tres universidades, las pruebas correspondientes al primer cuatrimestre que ya estaban programadas para realizarse de manera presencial, se mantendrán en fecha y forma. «En ningún caso as autoridades sanitarias fixeron indicación de que os exames non puidesen ser presenciais, mentres se respecten as recomendacións de escalamento do inicio das probas, aireación, distanciamento, etc...» explica el rector de la Universidade da Coruña (UDC), Julio Abalde, que insiste en que mantener los exámenes presenciales asegura que «que non se desvirtúan as condicións de avaliación semellantes para todo o alumnado».

Las restricciones por la complicada situación sanitaria de la comunidad solo se aplicarán en lo que toca a la vuelta a la docencia. Así, el inicio de las clases universitarias del segundo cuatrimestre se retrasará una semana, y en lugar del 1 de febrero, se hará el 8 del mismo mes. Además, tal y como indicó el jefe del gobierno autonómico, Alberto Núñez Feijoo, desde ese día hasta el 17 de febrero, las clases serán telemáticas. Unas medidas, que según argumenta el rector coruñés, «non cuestionan a seguridade nos centros universitarios, senón que teñen como obxectivo reducir a mobilidade e a interacción social».

También el rector de la Universidade de Santiago (USC), Antonio López, ha insistido en que la universidad gallega ha demostrado ser «un lugar seguro», y ha pedido que, en un momento «no que a evolución da pandemia é preocupante», se extreme el cumplimiento de la normas sanitarias «de xeito exemplar, tanto nos espazos da universidade como no ámbito privado». En ese sentido, ha afirmado que los exámenes presenciales seguirán cumpliendo todas las medidas sanitarias y, además, se establecerá un refuerzo de vigilancia en las pruebas más numerosas para evitar aglomeraciones antes y después de las mismas.

«Esperamos que, de novo, os membros da Universidade de Vigo volvan a dar o mellor de si, tentando que esta situación desfavorable non produza efectos negativos nas actividades universitarias», ha valorado por su parte el rector de la UVigo, Manuel Reigosa, respecto a los cambios en el comienzo del cuatrimestre. También ha señalado que la semana de retraso en el inicio de las clases se aprovechará para reorganizar la docencia, aunque ha insistido en que todo está ya preparado en el plan de contingencias y en que la universidad cuenta con todos los recursos para garantizar el paso a la docencia en línea con éxito.

El rector vigués también ha aclarado que, dado que de momento no se contempla el confinamiento de la población, tanto el personal docente investigador (PDI) como el de administración y servicios (PAS) podrán seguir acudiendo a sus puestos de trabajo, «polo que non é preciso tomar medidas nin referidas a investigación, transferencia e xestión mais aló dos acordos xa tomados nas mesas de negociación de PDI e PAS e á organización consensuada das actividades», indica Reigosa.