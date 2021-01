Escuelas oficiales de idiomas y conservatorios no podrán dar clases presenciales a partir del miércoles

0

25/01/2021 20:37 h

Las escuelas oficiales de idiomas y los conservatorios de Galicia no podrán dar clases presenciales a partir de este miércoles, cuando entrarán en vigor las nuevas medidas restrictivas de la Xunta para frenar la expansión del coronavirus.

Así lo ha comunicado la Consellería de Educación a los miembros de la mesa sectorial, convocada de urgencia esta tarde para dar cuenta de esta decisión y de las últimas restricciones marcadas para la comunidad autónoma.

Por tanto, la actividad de estos dos tipos de centros tendrá que pasar a ser telemática, tal y como ha comunicado el sindicato de profesorado Anpe, presente en la reunión.

Falta de medidas para primaria y secundaria

«Aquí está claro que se pasa a telemático toda a docencia menos a que afecta aos nenos, porque a consellería necesita un aparcadoiro para os rapaces e eses somos os centros, a administración segue a pensar que somos un servizo de canguros, e como toda a conciliación pasa por nós, pois hai que dicir que as aulas son sitios seguros», valora el presidente de Anpe, Julio Díaz.

En su opinión, llama la atención que, por ejemplo, se haya decretado el reinicio de las clases universitarias en la modalidad en línea, pero no se tome ninguna medida en colegios e institutos. «Nos colexios, con trinta persoas en aulas pequenas, hai que ir obrigatoriamente. Nas universidades teñen mellores instalacións ca nós, máis amplas, con máis posibilidades... e aí pásase a telemático», argumenta Díaz.

Para el Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galicia (STEG), la decisión tomada respecto a la enseñanza universitaria «sorprende». «Parece un pouco arbitraria, temos certas reservas», reconoce el secretario de organización Lois Pérez. Sin embargo, él pone el acento en la no adopción de las medidas requeridas a principios de curso, como la contratación de más profesorado, el aumento de la distancia interpersonal o la bajada de ratios. Cree, además, que la Administración es consciente de que la enseñanza primaria y secundaria no está preparada para pasar a la teledocencia. «Saben que non se acabaron de tomar as medidas necesarias para implementar axeitadamente o ensino telemático. Se se volve a iso, volverán pagar de novo os pratos rotos os rapaces que máis necesidades teñen, e volverá aumentar a fenda educativa e a dixital», indica.