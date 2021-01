El PSdeG reclama a la Xunta que suprima el copago a los usuarios del Servizo de Axuda ao Fogar

0

24/01/2021 13:15 h

El copago a los usuarios del Servizo de Axuda ao Fogar centra la iniciativa parlamentaria que el PSdeG presentará en el próximo pleno, que arranca el martes. En concreto, la portavoz de Política Social de los socialistas, Marina Ortega, reclama a la Xunta que elimine dicho copago a los usuarios y que este sea asumido por la administración autonómica.

Ortega presentará una proposición no de ley para incrementar las ayudas económicas a este servicio para el cuidado a domicilio de personas con necesidades asistenciales, después de diez años congeladas a pesar del aumento de los costes, indica la parlamentaria, que añade que «un dos maiores gastos locais para moitos concellos é o coste que supón o SAF pola ausencia da actualización da cota que a Xunta ten que aportar ao servizo».

En la misma línea, la portavoz criticó que el gobierno gallego le diga a los concellos que «eu convido e ti pagas», al negarse a actualizar las cuotas cuando, defiende, «é fundamental, hoxe máis que nunca, que a Xunta asuma as súas competencias, axudando aos concellos e garantindo un serzo axeitado aos cidadáns».

La parlamentaria recordó que la Xunta «é o segundo do Estado que menos inviste en Dependencia por habitante», y reclamó que aumente su aportación de los 8 a los 12 euros por el Servizo de Axuda ao Fogar, reclamándole que equipare las aportaciones a las que hizo entre el 11 de abril y el 30 de noviembre, «cando asignou 500.000 novas horas mensuais nun SAF extraordinario por motivo da pandemia, pero que non volveu a recuperar na terceira onda de coronavirus».

Bajas voluntarias

Ortega incidió también en que desde que se inició la emergencia sanitaria, «moitos usuarios déronse de baixa voluntaria», lo que provoca que «nestes momentos non están en disposición de novas altas, pero tampouco se están aplicando». Una situación que, asegura, hace más urgente la asunción de esas horas por parte del gobierno autonómico, «para evitar que as propias auxiliares teñan dificultades laborais ao non completar a xornada».