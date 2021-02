«Aquí estamos preparados para todo, hasta para lo que nunca pasa»

La gran sede de A Estrada no solo acoge a los operadores del 112 o el 061, también a los equipos de decisión en emergencias, gabinetes de crisis y a un grupo de apoyo logístico

Así es desde dentro la Axencia Galega de Emerxencias La gran sede de A Estrada no solo acoge a los operadores del 112 o el 061, también a los equipos de decisión en emergencias, gabinetes de crisis y a un grupo de apoyo logístico

; Así es desde dentro la Axencia Galega de Emerxencias La gran sede de A Estrada no solo acoge a los operadores del 112 o el 061, también a los equipos de decisión en emergencias, gabinetes de crisis y a un grupo de apoyo logístico Senén Rouco

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia mónica p. vilar

a estrada / la voz 01/02/2021 05:00 h

En A Estrada, en una suerte de búnker de más de 4.000 metros cuadrados se esconde el cerebro de la atención a las emergencias en Galicia. A la Axencia Galega de Emerxencias (Axega) llegan a diario cientos de avisos de incidencias de todo tipo, y desde allí se movilizan los medios necesarios para atenderlas.

El servicio de atención telefónica del 112 es su cara más conocida. Cuando en la gran sala que ocupa el corazón de la Axega suena un teléfono, no deben pasar más de siete segundos hasta que un operador atiende la llamada. «112 Galicia, bos días. ¿Un accidente? Dígame o seu teléfono». Inmediatamente se pone en marcha el proceso de recogida de datos. Lo más básico, nombre, teléfono y localización, aunque al coger la llamada el sistema ya ha ofrecido una primera aproximación del lugar desde el que se realiza. Actualmente lo hace por triangulación de repetidores, pero esperan que este mismo año se autorice la puesta en marcha de un sistema de localización más exacto por GPS. Después, van el resto de datos, cruciales para dar la respuesta más ajustada, como si hay heridos o si están atrapados.

«Un operador de emerxencias ten que ser un bo comunicador para recabar os datos necesarios no menor tempo posible e transmitilos da maneira máis clara á hora de mobilizar aos equipos. Hai que ter empatía e adaptarse ao chamante. As chamadas máis difíciles son as que fai unha persoa implicada e que está afectada. Tes que calmala para que che axude e ti podela axudar», explica Raquel Piñeiro, técnica de formación del 112.

150 protocolos distintos

Recogida toda la información, se activa a los medios necesarios, y se da aviso a todos los organismos que puedan estar implicados, desde servicios de limpieza de carreteras hasta el concello. Todo a través de protocolos muy medidos. Hay unos 150. Y es que desde la Axega se coordina la atención a todo tipo de problemas: accidentes de tráfico, incendios forestales y urbanos, desapariciones, rescates, vertidos, incidentes con animales... «Non somos só un servizo de atención de chamadas, somos un servizo operativo de coordinación de emerxencias. Para iso é esencial que toda a información estea centralizada para poder tomar as mellores decisións e ser máis operativos», explica Marcos Araújo, gerente de la Axencia. Con esa máxima, la sede de A Estrada acoge también a los médicos y operadores telefónicos del 061, y aspira a contar con la presencia estable de representantes de otros servicios como la Guardia Civil, la Policía Nacional o los servicios de incendios, algo que facilitaría el flujo de información, especialmente cuando se atienden emergencias extraordinarias.

Para esos momentos, el edificio cuenta con un gabinete de crisis, equipado con todo tipo de tecnología. «Dende aquí podemos ter contacto con esas emerxencias en tempo real. Ter todo tipo de datos en directo a través de múltiples aplicacións, recibir imaxes dos equipos que traballan sobre o terreo, de drons, de aeronaves, cámaras de tráfico... facer videoconferencias... dispoñer de toda a información para tomar decisións en tempo real», explica Diego Núñez, xefe de área do 112 Galicia. Por si fuera poco, el gabinete de comunicación peina las redes sociales desde el primer momento, por si las fotos o vídeos de un particular pueden ayudar a hacerse una primera idea de las dimensiones de un suceso, antes incluso de que ningún equipo llegue a la zona.

Grupo de apoyo logístico

Pero la Axega cuenta además con un «brazo armado». Así define José Antonio Argibay al Grupo de Apoio Loxístico que coordina. «Dotámonos de material que normalmente non é sinxelo atopar noutros servizos de atención ás emerxencias para apoialos se o necesitan», explica. Así, en su hangar se acumulan desde un vehículo anfibio que lo mismo navega por aguas poco profundas que avanza sobre la nieve, bombas de achique capaces de vaciar una piscina olímpica en minuto y medio, equipos de iluminación de 70.000 vatios «capaces de facer da noite, día», carpas para montar albergues u hospitales de campaña, o portacontenedores con los que llevar material para apuntalar infraestructuras en caso de un terremoto. «Aquí ten que estar previsto todo, ata o que nunca pasa... ata que pasa», resume el gerente de la Axega.

Un búnker para garantizar un servicio de 24 horas y 365 días

Las instalaciones de la Axega en A Estrada se estrenaron a finales del 2016. Todo en ellas está pensado para asegurar la cobertura del servicio. «O 112 non pode caer, ten que dar servizo 24 horas, 365 días ao ano» dice el gerente Marcos Araújo. Por eso todos sus servidores tienen un respaldo. La electricidad se suministra desde dos transformadores independientes, pero por si ambos fallasen, cuentan también con dos generadores eléctricos que les darían una autonomía de 25 días, y dos SAI (sistemas de alimentación ininterrumpida) de unas 72 horas.

Las llamadas se operan a través de R, pero ante cualquier incidencia en el servicio de esta compañía, pasan automáticamente a los otros dos operadores telefónicos. La centralita, por cierto, tiene capacidad para dar entrada a 200 llamadas por segundo.

Hasta en caso de contaminación ambiental, la sede resistiría más que otros centros, pues toda la ventilación es forzada, a través de sistemas de climatización y filtrado de aire.

Pero por si no fuera suficiente, y la sede de A Estrada quedase inutilizada, el personal del 112 podría trasladarse a trabajar a San Marcos, a la antigua sede del servicio. De hecho, una vez al mes se hacen pruebas atendiendo las llamadas desde allí.