El PPdeG reclama al BNG que condicione sus pactos de gobierno con el PSOE a que se cumplan los compromisos en la AP-9

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia redacción

la voz 23/01/2021 13:25 h

El secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, criticó el «cinismo» del BNG al asegurar que «branquea a subida das peaxes da AP-9 gobernando en concellos e deputacións co PSOE, que incumpre a súa promesa de baixalas». «O BNG é tan responsable como o Partido Socialista deste incremento que estamos a sufrir todos os galegos», añadió. Para Tellado, los nacionalistas, en lugar de promover manifestaciones por los descuentos aún inexistentes en la autopista, «deberían condicionar a continuidade deses gobernos municipais e provinciais que xestiona co PSOE a que se fagan efectivas de forma inmediata as baixadas das peaxes prometidas».

El dirigente del PP gallego se mostró sorprendido con las declaraciones del diputado nacionalista Néstor Rego, amenazando a Pedro Sánchez con movilizaciones. «O BNG xa non ten ningún poder nin influencia en Madrid e, cando o tivo, antes da toma de posesión, decidiu utilizalo para facer presidente a Sánchez a cambio de nada, de fume e de promesas baleiras».

Para el número dos del PP gallego, los nacionalistas gallegos «son cómplices das políticas tan lesivas para Galicia que está impoñendo o Goberno socialista», y les invitó a que utilicen herramientas de presión más efectivas que tienen a su disposición, como son la gobernabilidad en concellos y diputaciones, donde comparten el poder con los socialistas. «Entón o BNG demostraría que a súa prioridade non é ocupar un carguiño nas deputacións senón defender o interese dos galegos», dijo.

Falta de compromiso con Galicia

Tellado recordó que el Gobierno de Sánchez prometió bonificaciones en la autopista de Audasa, transferir su gestión a Galicia y liberar el peaje de Redondela, «pero ata agora o único que está a cumprir é o seu compromiso con Audasa, que se está enriquecendo cos cartos dos galegos». El incumplimiento de estas medidas en la AP-9 -el Gobierno asegura que está elaborando un real decreto para hacerlas efectivas- es, según el dirigente popular, «é só o último agravio dunha longa lista por parte do Goberno de Sánchez á Galicia». «Non debemos esquecer que xa nos amosaron o seu desprezo cando nos castigaron coa incautación de cartos referidos á recadación dunha mensualidade do IVE na comunidade, ademais de aprobar os peores Orzamentos do Estado dos últimos 15 anos para Galicia», añadió.