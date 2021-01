El plus por trabajar en pandemia no sumará en las oposiciones convocadas para este año, pero sí en las siguientes

0

23/01/2021 19:11 h

Los procesos selectivos sanitarios que ya están convocados hasta el momento y cuya previsión es que las pruebas se celebren a lo largo de este 2021 no podrán tener en cuenta en el apartado de méritos el plus por haber prestado servicios en la pandemia, como había comprometido en noviembre el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo. En todo caso, este plus sí tendrá cobertura legal inmediata y podrá introducirse en las oposiciones que se convoquen una vez entre en vigor la norma que lo sustenta.

En concreto, esta posibilidad quedará recogida en la ley de medidas fiscales y administrativas que acompaña al proyecto de ley de presupuestos gallegos para el 2021. Ambas normas, salvo improbable sorpresa, quedarán aprobadas el martes en el pleno del Parlamento gallego con los votos a favor de la mayoría absoluta del PPdeG.

Así, el dictamen de la ley de medidas que llegará al pleno para su aprobación indefinida ya recoge una disposición adicional completada vía enmienda por los populares en la que se ratifica que en las convocatorias de procesos selectivos para el acceso a la condición de personal estatutario fijo del Servizo Galego de Saúde, de las categorías sanitarias y de gestión, y de servicios con atención directa al usuario, se valorará «como mérito» la prestación de la pandemia.

Se aclara ya en el propio texto legal que el plus no será de aplicación a los procesos actualmente en tramitación en los que la fecha límite para el cómputo de méritos de la fase de concurso sea anterior a la declaración de la situación de emergencia sanitaria -paso dado en Galicia el 13 de marzo de 2020-.

Escepticismo en los sindicatos

Esta acotación implica que el plus no se podrá tener en cuenta en las oposiciones que, hasta el momento, está previsto celebrar en 2021. El motivo es que el grueso de las plazas están ligadas a la Oferta de Empleo Público (OPE) cuya convocatoria y baremos se cerraron en diciembre de 2019, unos meses antes de que la pandemia impactase en Galicia y España.

Lo que ha hecho la Xunta es ampliar sobre las ya previstas para esa convocatoria las nuevas plazas derivadas de la oferta de empleo público de 2020. Pero las bases, estructura del proceso (concurso-oposición), temarios, ejercicios y baremos son los publicados en la resolución de finales de 2019, de convocatoria del proceso, que no se verá modificada en ningún aspecto, salvo en el aumento del número de plazas convocadas.

Fuentes del ámbito sanitario de distintos sindicatos consultadas por Europa Press han ratificado que alterar cualquier baremo de la convocatoria se podría traducir en «un recurso inmediato» por parte de cualquier opositor. También ven «difícil» que este plus vaya a sumar en algún proceso selectivo que se celebre antes del año 2022, dado el «ritmo» con el que se avanza -«aún hay plazas pendientes del 2018», apuntan fuentes consultadas-, e indican que hay que negociar en qué condiciones se computa. El motivo, alegan, es que podría producir «efectos discriminatorios».