Ferraz activa el calendario orgánico para renovar el PSOE gallego este año

La Voz de Galicia DOMINGOS SAMPEDRO

Santiago 24/01/2021 05:00 h

El comité federal del PSOE ratificó ayer el calendario propuesto por Pedro Sánchez para proceder «a la renovación de órganos y liderazgos autonómicos y federal», indica la nota oficial del partido, un trabajo que deberá llevarse a cabo antes de que finalice el 2021. Los socialistas no quieren perder el tiempo, así que en cuanto España empiece a recuperar algo parecido a una situación de normalidad, a partir del próximo verano, se disponen a celebrar todos los procesos internos en cascada con la finalidad de que las convocatorias electorales del 2022 —como mínimo toca celebrar autonómicas en Andalucía, y eso si Juan Manuel Moreno no las adelanta— no los pillen con el pie cambiado.

Con el señalamiento de las fechas del congreso federal, previsto para los días 15, 16 y 17 de octubre, se inicia también la cuenta atrás para los procesos internos en cada territorio. Los focos apuntan sobre todo hacia Andalucía, con Pedro Sánchez decidido a remover de la secretaría general a Susana Díaz. Pero los tambores resonarán también en otras federaciones en las que el PSOE no fue capaz de impulsar un proyecto con amplio respaldo social para liderar un gobierno.

Y esa situación se encuentra no solo Andalucía, sino también la Comunidad de Madrid o Galicia, donde el PSdeG-PSOE quedó retratado como tercera fuerza política tras las autonómicas del pasado julio, pese a que en las generales y europeas celebradas unos meses antes se había alzado con la victoria, superando incluso al PP por primera vez en la historia.

Resulta llamativo que el comunicado de prensa difundido esta semana por Ferraz al proponer la fecha del congreso federal de octubre cite cinco veces la palabra «renovación». También es inusual que la nota prejuzgue algunas cosas y llame a «renovar en algunos casos los liderazgos autonómicos» con el fin de construir «un PSOE competitivo en todos los territorios».

Con primarias previas

En Galicia toca renovar los órganos de dirección, y el proyecto político a través del correspondiente congreso nacional. Solo falta saber si lo hará con Gonzalo Caballero al frente, toda vez que el actual secretario general es, de momento, la única persona que ha expresado su voluntad de revalidar la jefatura orgánica para contar con una segunda oportunidad y volver a ser candidato a la presidencia de la Xunta en el 2024.

La fechas del proceso gallego deberán perfilarse dentro de unos meses, pero la convocatoria federal ya deja entrever que el congreso del PSdeG —precedido quince días antes de unas primarias para que los militantes escojan directamente al secretario general— será en noviembre o, a lo sumo, el fin de semana del 18 y 19 de diciembre, pues después ya sería Navidad.

De acuerdo con los estatutos del partido, el PSdeG dispondría de 90 días de margen para convocar el congreso, hasta el 15 de enero del 2022, pero esto obligaría a celebrar las primarias en fin de año, circunstancia que otorga todavía más fuerza al planteamiento de Ferraz de resolver los procesos en el 2021.

Así que quedan 10 u 11 meses para el congreso que definirá el perfil político del PSdeG hasta el 2025. Y aunque ahora la temperatura del partido está muy fría, pues la mayor parte de los dirigentes están inmersos en gestionar lo que les toca de la pandemia, es muy probable que los movimientos empiecen a aflorar antes, hacia el verano, cuando los aspirantes empiecen a asomar la cabeza y se elijan a los delegados gallegos para congreso federal. Hasta entonces, la competición interna del PSdeG será solo entre Gonzalo Caballero y sus fantasmas.