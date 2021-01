Dos personas que solían robar whisky por toda Galicia no podrán entrar en los Mercadona durante tres años

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

ourense / la voz 23/01/2021 05:00 h

A estos delincuentes está claro que les gustaba mucho beber whisky, pero muy poco rascarse el bolsillo. Por ese motivo pusieron en marcha entre enero y febrero del 2019 un plan para asaltar supermercados de varias localidades gallegas, siempre Mercadona, de los que se llevaban botellas de alcohol sin pasar por caja, demostrando además una gran capacidad de movimiento, ya que en una misma mañana llegaron a asaltar un súper de Ourense y otro de Vigo con apenas una hora de diferencia.

Eso sí, al final el plan resultó no ser tan brillante y estos Bonni and Clyde ourensanos fueron detenidos cuando rompían los sistemas de alarma de cuatro botellas de su bebida favorita en un supermercado de la ciudad olívica. Las diligencias judiciales del asunto, en las que la cadena de supermercados con la que la tomaron los acusados se personó como acusación particular, se enviaron Ourense y esta semana el asunto llegó a juicio.

Al final todo fue muy rápido porque los acusados, Cristina B. e Ionut R., admitieron los hechos, lo que facilitó que las partes llegaran a un acuerdo de conformidad en relación a los términos de la condena. Ambos afrontaran una pena de doce meses de prisión, que se les suspende con la condición de que no vuelvan a delinquir en un plazo de dos años. Se les prohíbe, y esto es lo más curioso del caso, volver a acceder a cualquiera de los supermercados que Mercadona tiene en España, por un plazo de tres años.

La sentencia da por probado que la pareja comenzó su cadena de robos el 15 de enero del 2019, cuando se llevaron siete botellas del súper situado en la avenida de Santiago de la ciudad de As Burgas. Era poco más de las diez de la mañana. Media hora después, hicieron lo mismo en la tienda de la avenida Otero Pedrayo y hay constancia de que sobre las once estaban en el Mercadona de Mariñamansa, del que se llevaron nueve botellas. Poco después de la una de la tarde de ese mismo día, ya estaban robando en otro súper de Vigo, del que faltaron diez botellas.

Casi 90 botellas sustraídas

No consta que hubiese más asaltos ese mes, si bien en febrero cometieron hurtos durante tres días consecutivos, actuando en Ourense, Pontevedra, Santiago, Ames y Vigo y logrando un botín, en total, de 87 botellas de alcohol.

La condena que se les impone es menos severa que la que reclamaba la cadena de supermercados, que pedía una pena de prisión de tres años para los ladrones.