El último posado

La Voz de Galicia Carlos Luis Rodríguez

23/01/2021 05:00 h

¡Anatema! Gritarán los adoradores de esa diosa que aparece antes de las campanadas vestida para atragantar las uvas. Ella es la Venus de la tele, la musa que incendia las redes cuando expone sus ardientes argumentos ante los que no hay réplica posible. ¿Cómo se puede comparar entonces a Cristina Pedroche con Pablo Iglesias? Veamos. No hay nada, o casi nada, bajo los posados de la presentadora: son transparentes y no pretenden transmitir ningún mensaje profundo. El desnudo es el mensaje. Lo único que quiere ella es que la veamos como una Marilyn morena porque aquí los caballeros no siempre las prefieren rubias. Tras sus fotos retozando en la nieve para combatir a Filomena, pretende que se suscite un cierto escándalo, y sobre todo que se cree una expectación. ¿Cuál será su próxima picardía? ¿Qué desvestido lucirá en la siguiente gala?

Más o menos es lo mismo que ansía el vicepresidente, incómodo como todos sus correligionarios cuando la política pasa de la lírica a la prosa. Ese miedo a gobernar ya lo apreciamos los gallegos cuando las Mareas estaban en pleamar y gozaban de un poder cuantioso que desperdiciaron en una revolución solo indumentaria. También les aburría la gestión, o tal vez lo que sentían era temor a adoptar decisiones tras haber sido formados en la calle. Iglesias posee competencias que no ejerce porque no se siente a gusto con el papeleo inherente y al mismo tiempo necesita significarse, mostrar que sigue ahí con plena capacidad para armar revuelos con sus palabras.

No son el peronista Laclau ni aquel republicano radical llamado Lerroux que dirigía un periódico cuyo nombre lo decía todo (El Intransigente) los inspiradores ideológicos del líder de Unidas Podemos, sino alguien como Cristina Pedroche. El equivalente del último posado invernal de la diva son esas declaraciones en las que se equipara a los exiliados republicanos con los fugados independentistas o, lo que es lo mismo, a nuestro Castelao con Puigdemont. Es una blasfemia democrática. A Castelao si no se iba lo mataban; a Puigdemont si no escapaba lo juzgaban con todas las garantías.

Sin embargo no hay que ponerse demasiado serios ante lo que es un ardid publicitario con el que el vicepresidente hace su peculiar posado, muy parecido a los que aquí eran frecuentes con sus adeptos. Si Joyce escribe su Retrato de un artista adolescente, aquí es el político adolescente el que se retrata olvidando que ya no está en edad, y que la pandemia hace todavía más grotescas determinadas frivolidades. Las de Cristina son en cambio reconstituyentes y con ellas no aspira a convertirse en otra Kamala Harris, al menos de momento. Uno olvida sus competencias en el Ejecutivo; la otra usa las suyas generosamente. Así que disculpen sus devotos esta comparación heterodoxa.