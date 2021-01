Más de 2.600 casos activos y 114 aulas cerradas en los centros educativos gallegos

0

22/01/2021 18:00 h

La cada vez más complicada situación epidemiológica de Galicia mantiene su claro reflejo en el registro de casos en los centros educativos gallegos. Según el informe remitido este viernes por el Sergas, y referido a la jornada del jueves, entre el personal y el alumnado de colegios, institutos y escuelas se contabilizaban un total de 2.628 positivos, 167 más que 24 horas antes.

El número de aulas cerradas también sigue aumentando, y ya son once más, alcanzando las 114. Los centros clausurados al completo se mantienen en seis. Se trata de las mismas escuelas infantiles que en días pasados: la EI Municipal de Viveiro, cerrada tras detectarse tres infectados; la EIU A Pobra de Trives (con 1 caso): el PAI de Riós (1 caso): la EI Pequenecos de Cuntis (2 contagiados): la EIU de Forcarei (1 positivo) y la EIU de Crecente (1).

Hay 41 centros en toda la comunidad que alcanzan o superan los diez casos activos, aunque solo diez de ellos han tenido que cerrar algún aula. Los más afectados en número siguen siendo el IES de Allariz con 24 positivos y una clase clausurada, y el IES Manuel Murguía de Arteixo, con 21 infectados.

Ferrol, el área sanitaria con menos casos

Por áreas sanitarias, la de A Coruña registra el mayor número de infectados, 690 (67 más que el día anterior). Hay cerradas 27 aulas (3 más), y 16 centros contabilizan diez o más positivos. Se trata de los coruñeses CIFP Ánxel Casal - Monte Alto (11 casos); CIFP Someso (10); CPR Calasanz Padres Escolapios (10); CPR Compañía de María (10); CPR Fogar de Santa Margarida (10); CPR La Grande Obra de Atocha (17); CPR Liceo La Paz (16); CPR Plurilingüe Sagrado Corazón (10); CPR Santa María del Mar (14); CPR Santo Domingo (12 casos y 1 aula cerrada); y la Escola Oficial de Idiomas de A Coruña (10); de los arteixanos CEIP de Arteixo (12 positivos y 2 clases cerradas); CEIP Ponte dos Brozos (14 casos y 1 aula clausurada); y el IES Manuel Murguía (21 casos): del IES Alfredo Brañas de Carballo (11); y del CPI O Cruce de Cerceda (11).

En el área de Vigo se contabilizan 536 infectados (167 más que el día anterior) y 31 aulas cerradas (3 más), además de una escuela infantil al completo en Crecente. Hay nueve centros con diez o más positivos: el CPI da Cañiza (11); el CEIP Marquesa do Pazo da Mercé de As Neves (10); los pontareanos CEIP Fermín Bouza Brey (10 casos y 2 aulas cerradas); CPR Plurilingüe Santiago Apóstol (10); y el IES Val do Tea (12 infectados y 1 clase sin actividad): el IES Mendiño de Redondela (11); el IES San Paio de Tui (15); y los vigueses CPR Plurilingüe Apóstol Santiago (11) y CPR Plurilingüe María Inmaculada (12 positivos y 1 aula cerrada).

El área sanitaria de Santiago registra 427 casos (19 más). Hay 15 aulas cerradas, el mismo número que el día anterior. Seis colegios registran diez casos o más, todos ellos de Compostela: CIFP Compostela (11 infectados y 1 clase sin actividad); CPR Compañía de María (10); CPR La Salle (11); CPR Ntra.Sra. de los Remedios (11 casos y 1 aula cerrada): CPR San José de Cluny (12): IES Antonio Fraguas Fraguas (10).

En el área de Ourense los contagiados ascienden a 293 (16 más). Hay 11 aulas sin actividad (1 menos) y dos centros de cero a tres años cerrados al completo en Trives y Riós. Solo un centro supera los diez casos, pero es el que más positivos registra de Galicia. Se trata del IES de Allariz,con 24 positivos activos y un aula clausurada.

El área de Pontevedra suma 280 casos (23 más), 13 aulas cerradas (3 más) y dos escuelas infantiles completas sin actividad en Cuntis y Forcarei. Cuatro centros contabilizan diez o más positivos: el CEIP de Viñas de Poio (15 casos); el IES de Poio (14); el CEIP Cruceiro de Sanxenxo (13 casos y 1 aula cerrada); y el IES Castro Alobre de Vilagarcía (11).

En el área de Lugo hay 217 casos activos entre la comunidad educativa (15 más) y cinco clases cerradas (1 más), además de la escuela infantil municipal de Viveiro al completo. Tres centros alcanzan la decena de infectados: el IES Río Cabe de Monforte (11); y el IES María Sarmiento (14) y el IES Vilar Ponte (10), ambos de Viveiro.

El área sanitaria de Ferrol se mantiene como la de menos casos activos. Registra un total de 185 (11 más que 24 horas antes). Hay cerradas 12 aulas (2 más) y dos centros alcanzan la decena de casos: el IES de Fene (10) y el CEIP Couceiro Freijomil de Pontedeume (12 positivos y 2 clases cerradas).