La gestión de la tercera ola obliga de nuevo a Feijoo a comparecer en el Parlamento

Galicia tiene 700 rastreadores directos, según el presidente de la Xunta

Impedir que la presión asistencial llegue a colapsar el sistema sanitario, proteger a los colectivos más vulnerables y evitar un nuevo confinamiento generalizado. Estos son los tres de los objetivos que el Gobierno gallego se propone cumplir durante la nueva oleada de la pandemia, tal y como enumeró este miércoles el presidente de la Xunta en el transcurso de una comparecencia ante el Parlamento.

Alberto Núñez Feijoo anunció un refuerzo del sistema de rastreo para incrementar la detección precoz del covid-19, así como dos nuevos proyectos legislativos para mejorar la respuesta sanitaria y sentar las bases de la reactivación económica. No obstante, no descartó de manera taxativa que no haya que volver a encerrar la población en sus casas. «Nada me gustaría máis que decir que non haberá un novo confinamento, pero non podo facelo», señaló el jefe del Ejecutivo, antes de remarcar que seguirá trabajando para evitarlo.

