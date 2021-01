Anpas Galegas considera el protocolo antiacoso de la Xunta un «papel mollado»

0

La Voz de Galicia La Voz

20/01/2021 18:23 h

La Confederación de Anpas Galegas ha pedido este miércoles a los centros escolares que participen de un modo «máis activo» en la detección y el tratamiento de los casos de acoso escolar en cuanto se perciban los primeros síntomas. «Non é un tema menor, e as familias non conseguimos entender por que non está a ser tratado coa intensidade que merece», señalan respecto a este tipo de fenómenos.

Tras conocerse el caso de acoso escolar denunciado por la familia de una niña de doce años de Arteixo (A Coruña), que está siendo investigado por la Fiscalía, Anpas Galegas ha remitido un comunicado en el que lamenta que el protocolo de acoso escolar de la Xunta es «un papel mollado». «É imprescindible que se escoite aos nenos e ás familias, e se actúe inmediatamente, que se activen os protocolos máis ben de máis que de menos», señala la organización.

En este sentido, sostienen o que «calquera caso de acoso é un fracaso social, de quen o consinte e mira para outro lado, de quen o sofre, e tamén de quen o provoca», y subrayan que causa «un sufrimento de longo alcance» en la vida de las víctimas y de sus familias.

Así, la confederación pide no banalizar las conductas de acoso porque «non son parte inevitable deses anos, nin de ningúns outros, non son condutas menores», y censuran que, sin embargo, «están a ser permitidas pola sociedade en xeral, e moi en particular pola administración educativa e os centros escolares».