Elena Ampudia: «Basta de flagelarnos con el feísmo»

La Voz de Galicia jorge casanova

19/01/2021 05:00 h

Desde una firme tranquilidad, Elena Ampudia, (Andorra, 1973), prefiere ver el lado bueno. Con una naturalidad que se agradece, espera que este año defina por fin la estabilización en una profesión azotada por las crisis.

-Andorra es un lugar bastante exótico para nacer.

-Mis padres, como muchos, se buscaron la vida y encontraron en Andorra un lugar donde poder trabajar. Cuando regresamos yo tenía casi 9 años y recuerdo con mucha alegría aquellos años. El paisaje, la nieve...

-Sabrá esquiar.

-No me caigo. En el colegio, a partir de los 6 años íbamos una vez por semana a esquiar. Aquí, las veces que he ido, en las pistas verdes no me caigo.

-¿Cómo le está afectando la pandemia a la profesión?

-Hubo dos grandes momentos. Al principio se paralizaron muchos proyectos y después, tras el primer estado de alarma, empezó a haber un repunte que se notó sobre todo a finales de verano. Sobre todo llamadas para interesarse en la construcción de viviendas unifamiliares. Y también ha habido mucha reforma interior, que se deriva de haber pasado tanto tiempo en casa.

-La gente ha pensado en jardines, en vivir en el campo...

-Quienes disponían de terrenos o una casa en la aldea que apenas utilizaban lo han visto como una posibilidad. Otra cosa es meterse en una inversión mayor. Ha habido zonas con terrenos urbanizables durante años y años que ahora se han vendido bien.

-Es que nuestras ciudades no parecen muy amables.

-Son mejorables. Y la mejora pasa por la rehabilitación de todos los cascos antiguos y conseguir, que es muy difícil, un equilibrio entre el coche y el peatón. Ese es uno de los problemas más acuciantes. Y la respuesta no es solo la peatonalización.

-Ustedes parece que viven en una crisis sin fin.

-Parecía que la cosa se iba equilibrando, pero la pandemia no nos ayudó. Y este repunte no sé hasta qué punto nos va a ayudar a salir. Puede ser una demanda puntual. Este 2021 será el año en que veremos si la situación se soluciona o al menos podemos ver el futuro. Estamos convencidos de que somos uno de los motores de la reactivación económica. Sobre todo a través de la rehabilitación.

-Seguro que está cansada de responder preguntas sobre el feísmo, pero... ¿existe?

-Yo creo que debemos de concienciarnos de que la calidad del entorno es importante y que no debemos criminalizar, porque hay que tener en cuenta la capacidad económica. Debemos hacer una labor divulgativa; basta de flagelarnos con el feísmo y actuemos más. Hay que ver cada situación en concreto y no criminalizar.

-¿Cómo va la profesión de paridad?

-En la junta de gobierno somos más mujeres que hombres. En la profesión, no. Más del 30 % de los arquitectos colegiados somos mujeres y dentro de las escuelas creo que hay más mujeres o están al 50 % Yo no he tenido ningún problema a la hora de desarrollar mi profesión por ser mujer.

-¿Su vivienda la ha diseñado usted?

-No, vivo en un piso que compramos hace unos años. Actualizamos la cocina y no hemos hecho más cambios.

-¿Y dónde le gustaría vivir?

-En una casa de campo. A mí me gustaría vivir en el campo, pero a mi marido no le gusta nada. Bueno, lo cambiaría por un ático con terraza, ja, ja.

-Los arquitectos van por la calle analizando y chequeando edificios. ¿Usted ve más cosas que le gustan o que no?

-Depende de la zona, pero procuro ir buscando los detalles que ayudan a hacer las ciudades más amables. Me gusta ver rincones que no conocía. Es verdad que somos muy analíticos. Cada vez que abre un local nuevo, lo visitas, ves cosas que te gustan, los pros, los contras... Las cosas feas no me llaman tanto la atención como los errores o los espacios degradados.

-¿Tiene un edificio fetiche, una zona que le guste especialmente?

-En A Coruña, la praza de Azcárraga y la de As Bárbaras, son las que más me gustan.

-¿A qué arquitecto le habría gustado conocer?

-He leído alguna entrevista a Miguel Fisac y creo que sí, me habría gustado tratarlo. No tiene nada que ver con la arquitectura, pero en una entrevista le leí algo espectacular: decía que tenía muy pocos amigos, porque los amigos para él son aquellos que se alegran de tus alegrías.

-¿Celta o Deportivo?

-¡Deportivo! Mi marido es del Dépor así que yo también. A muerte.

-Defínase en pocas palabras.

-Una amiga dice que soy muy madre con mis amigos. Soy una persona de prontos pero no guardo rencores y quizás demasiado testaruda en algunas ocasiones. Y soy muy directa, demasiado quizás. Estoy intentando corregirme.

-¿Qué ta en la cocina?

-Se me da bien. Lo que pasa es que si me sale bien la primera vez, me vengo arriba. Creo que ya lo controlo y luego ya no me sale tan bien.

-Cuando no trabaja ¿qué le gusta hacer?

-Desconectar. Me gusta leer y no me gusta nada hacer ejercicio.

-Dígame una canción

-Cualquiera de Xoel. Me gusta mucho.

-¿Qué es lo más importante en la vida?

-La familia y los amigos.