Ultimátum del BNG a Pedro Sánchez: o se rebajan los peajes de la AP-9 o a la calle

La Voz de Galicia Efe

santiago 17/01/2021 18:31 h

El BNG ha dado un golpe en la mesa en Madrid. Lo ha hecho dando un ultimátum al Gobierno de Pedro Sánchez al que, como informa Efe, le concede de plazo lo que falta para terminar enero para que rebaje los peqjes de la AP-9. De no actuar en tiempo y forma, los nacionalistas le advierten de que habrá una profunda contestación social en la calle desde el primer día de febrero.

Néstor Rego, el diputado del BNG en el Congreso, apuntó en una entrevista en RNE que el plazo dado al Ejecutivo central es «maís que suficiente» porque ya antes han tenido un año para hacerlo, pero lo que ocurrió fue que anunciaron nuevas subidas de tarifas, cada vez más «abusivas» en una infraestructuras que hace demasiado tiempo que está «amortizada».

Rego recordó que este asunto forma parte del acuerdo de investidura con su organización política, el cual hasta el momento no se ha respetado, así que «si o 1 de febreiro non entran en vigor» esas demandadas rebajas, la respuesta vendrá en forma de «movilizacións». Lo que lamentó también el nacionalista es que el PSdeG les haya pedido paciencia, al igual que lamentó las críticas del equipo de Gonzalo Caballero o de Podemos después de que el BNG decidiera no apoyar os Presupuestos. Sobre ello seguró que su luz verde a las cuentas estaba condicionada a que estas fuesen «beneficiosas para o noso país». De ahí que como no se ha dado el caso no las ha respaldado. Lo que no entiende es que otros justifiquen la «discriminación» con Galicia.

Sabe que ese «no» ha sido un punto de inflexión y que no ayuda a una «relación fluida», pero no estaban «contentos», ni con lo ocurrido en la AP-9, ni con la falta de solución para los emigrantes retornados, ni con la desatención a las necesidades de infraestructuras ferroviarias, ni con la no derogación de la reforma laboral, enumeró.

Pero tampoco está de acuerdo con la gestión de la pandemia, que ve «máis que deficiente», tanto por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez como del que comanda Alberto Núñez Feijóo, al entender que se ha priorizado la economía sobre la salud, «e ao final acabamos pagando non só en saúde, tamén en economía».

El BNG fue de los primeros en pedir un nuevo confinamiento, el pasado noviembre. Y Rego volvió a incidir, pues ve más sentido a medidas «máis estrictas» en un corto período de tiempo que a otras presumiblemente de contención que se prolongan y no son «tan eficaces», por tanto, «peores». Actuar de otro modo, piensa, sería «moito máis razoable», e igual con la vacunación, que evoluciona de un modo «moi lento» porque no se ha reforzado el sistema sanitario y no se han hecho contrataciones para ir «a un ritmo que permita que isto avance».