Feijoo recuerda que el legado de Manuel Fraga continúa siendo «imprescindible»

redacción 17/01/2021 13:28 h

«A nosa Galicia non se pode entender sen Fraga». Con esas palabras concluía hace nueve años Alberto Núñez Feijoo la declaración institucional con la que mostraba el pésame unánime de su Gobierno por la muerte del expresidente de la Xunta y fundador del PP, Manuel Fraga. En un mensaje de twitter colgado este sábado el responsable del Gobierno autonómico volvía a recordarle con motivo del aniversario, el pasado viernes, de su fallecimiento: «Onte cumpríronse nove anos do pasamento do presidente Fraga. A súa figura e o seu legado seguen a ser imprescindibles, ao igual que a súa forma de entender Galicia, o galeguismo e o constitucionalismo. Sempre agradecerei a súa confianza e os coñecementos que me transmitiu».

Porque antes de su paso por Madrid, la primera vez que el actual presidente Núñez Feijoo ejerció un cargo en la Xunta fue en 1991, durante el primer mandato de Manuel Fraga como titular del Ejecutivo autonómico, para ejercer como secretario xeral técnico de la Consellería de Medio Rural, entonces a cargo de Romay Beccaría.

Durante las últimas elecciones autonómicas Feijoo logró igualar las cuatro mayorías absolutas de Manuel Fraga.