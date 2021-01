Jácome lucha por conservar la marca de Democracia Ourensana ante la amenaza de extinción del partido

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M. Ascón

ourense / la voz 14/01/2021 16:05 h

La crisis interna de Democracia Ourensana se desarrolla en varios frentes. Además de la división de su grupo municipal en el Concello de Ourense, que también tiene su vertiente judicial, el presidente del partido, Gonzalo Pérez Jácome, ha visto amenazada la supervivencia de su marca política. De hecho, el Ministerio del Interior llegó a amenazar con iniciar un proceso para la extinción de Democracia Ourensana. Pero Jácome hará lo posible por evitarlo.

El problema tiene su origen en la falta de actividad orgánica del partido, que desde su fundación en el año 2001 no celebró congresos ni primarias ni ningún tipo de proceso interno para elegir a sus dirigentes. Tampoco modificó en ningún momento sus estatutos y, como ha habido cambios legislativos en los últimos años, no están adaptados a la normativa vigente. Por estos motivos, la Subdirección General de Política Interior y Procesos Electorales del Ministerio del Interior se dirigió por escrito al representante legal de Democracia Ourensana -que no es otro que Gonzalo Pérez Jácome- para pedir explicaciones.

Eso ocurrió en julio, antes incluso de que estallase la crisis política en la ciudad, y entonces se le dio un plazo de seis meses a DO para regularizar su situación. En el caso de no enviar antes los nuevos estatutos, la comunicación oficial advertía que se iniciaría el procedimiento de declaración judicial de extinción del partido. De ese modo, Democracia Ourensana desaparecería y no se podría volver a presentar a unas elecciones.

A una semana del plazo

El plazo para adecuarse a la norma se cumplía ayer, 13 de enero, pero el Ministerio del Interior confirma que Jácome remitió la documentación por correo ordinario una semana antes, concretamente el día 4. Previamente la había enviado también de forma telemática y ahora los funcionarios de la Subdirección General de Política Interior y Procesos Electorales están estudiándola para ver si todo está correcto. Después de veinte años sin celebrar asambleas formalmente convocadas, el pasado mes de octubre Jácome reunió a cuatro de los cinco miembros fundadores de Democracia Ourensana y, además de acordar la expulsión del quinto (el hasta entonces vicepresidente, Manuel Álvarez), se aprobaron los nuevos estatutos.

En una reciente rueda de prensa el alcalde restó importancia al proceso iniciado por el Ministerio del Interior y lo comparó con la renovación del carné de conducir. Se mostró convencido de que todo quedará aclarado: «Se entregó en plazo y punto. Xa está. A outra cosa».