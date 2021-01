La Xunta defiende que con turnos y regulación de accesos, los exámenes presenciales en la universidad son posibles

0

13/01/2021 17:19 h

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, ha mostrado hoy su convencimiento de que es posible realizar los exámenes del primer cuatrimestre de las universidades gallegas de manera presencial, a pesar de la complicada situación sanitaria que atraviesa la comunidad. «Nós solicitamos, dado que no mes de xaneiro non hai clases, que os exames que se van facer sexan presenciais aínda que adoptando sempre medidas de seguridade claras», indicó. Y señaló que solo en el supuesto «excepcionalísimo» de que no se pudiesen adoptar esas medidas «poderíase mirar a posibilidade de exames non presenciais».

Durante su comparecencia de este miércoles para dar cuenta de las nuevas medidas frente al covid-19, el titular del Ejecutivo gallego dijo estar «convencido» de que «a través de quendas e regulando os accesos se poden facer exames presenciais», y consideró que este tipo de pruebas permiten «garantir o mesmo principio de mérito de todos os alumnos».

Recordó, además, que este martes se celebró una reunión entre los conselleiros de Educación y de Sanidade y los tres rectores gallegos, en la que se les trasladó a estos últimos «a necesidade de mellorar as condicións para que se podan producir os exames presenciais de forma segura». Entre esas medidas, conminó a utilizar espacios «onde o aforo non sexa un inconvinte» y a tratar de evitar «que se repita algunha imaxe que vimos esporadicamente na entrada dalgunha facultade», con grupos de alumnos que no guardaban las distancias de seguridad.

«Se é necesario facer os exames en vez de nun día, en tres, débense utilizar tres días para o exame», insistió el presidente de la Xunta, que aseguró que las universidades gallegas están «absolutamente comprometidas» con lograr la máxima seguridad en las pruebas.