Caballero asegura que el Congreso del PSdeG se convocará después del Federal

La Voz de Galicia

13/01/2021

El secretario xeral de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, aseguró ayer que el Congreso del PSdeG se convocará una vez realizado el Federal, que tendrá lugar en octubre tras ser aplazado cuatro meses debido a la pandemia para que pueda ser presencial.

Preguntado al respecto en un acto en Santiago de Compostela, ha explicado que la semana pasada la propia dirección federal trasladó al PSdeG «unha axenda e un calendario con respecto ao Congreso Federal», plan al que él mismo trasladará el respaldo de los socialistas gallegos en el comité federal que tendrá lugar la próxima semana.

«A situación de pandemia é grave, con enormes riscos, e a dirección do partido, dende logo co respaldo do PSdeG, decidiu aprazar en catro meses o Congreso Federal que se ía celebrar de forma ordinaria en xuño», señaló.

Según ha indicado, este hecho afecta a todo el calendario de congresos regionales, provinciales y de asambleas locales, que se ve «aprazado». «No Comité Federal de outubre se establecerán os calendarios que teñan que desenvolverse», ha indicado.

De este modo, ha señalado que, una vez materializado el Federal, podrán empezar a celebrarse los congresos en los distintos niveles territoriales para lo que el PSdeG «cumprirá os plazos». «Non hai unha axenda, hai que agardar ao Federal de outubro e, a partir de aí, veremos os prazos», ha incidido.