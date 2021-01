Jácome seguirá gobernando en Ourense con 3 ediles de 27 ante las dudas del PP por volver

0

ourense / la voz 12/01/2021 05:00 h

Ni moción de censura, ni regreso del PP. No se esperan, por ahora, cambios políticos en el Concello de Ourense ni para relevar al alcalde Gonzalo Pérez Jácome ni para reforzarlo. El regidor de Democracia Ourensana seguirá gobernando, por lo tanto, con el único apoyo de otros dos ediles en una corporación que tiene 27. Y ya han pasado cuatro meses desde que estalló la crisis.

La posibilidad de una moción de censura ha quedado descartada porque es imprescindible un acuerdo entre el PP y el PSOE que ha estado lejos de concretarse. Hace semanas que ambas partes tiraron la toalla y, tras varias reuniones infructuosas, abandonaron las negociaciones.

Por otra parte, tras conocer el auto que archiva provisionalmente la causa judicial abierta contra él, Jácome lanzó la caña a los populares al invitarles a volver a su gobierno. No en vano, habían roto con él por esas acusaciones y, si estas quedaban en nada, podrían justificar su regreso.

Sin embargo, el PP no se plantea por ahora esa posibilidad. No será así, al menos a corto plazo, entre otras cosas porque el archivo de la investigación contra Jácome es provisional, es decir, que cabe recurso. La consigna en el grupo municipal es mantener la prudencia por ahora. Si volviesen, pero el caso se reabre, estarían de nuevo en una situación delicada. De hecho, el asesor que denunció al alcalde insistió este lunes en su intención de recurrir. No lo ha hecho aún porque, según asegura, todavía no le han notificado formalmente el auto.

Otro obstáculo para el regreso del PP es que, aunque volviesen, el gobierno estaría en minoría (el PP tiene 7 ediles). Para lograr la absoluta tendrían que volver también los díscolos (otros 3), y eso es algo que Gonzalo Pérez Jácome descarta radicalmente. Pero ayer mismo insistió que sus puertas están abiertas para los populares. «Sempre as mantiven abertas», dijo el regidor, que sin embargo es muy duro con los ediles críticos de su propio partido. De hecho, en el último pleno fue especialmente polémica su alusión a estos cuando le pidieron respeto: «¿Y los violadores también son personas que merecen un respeto?».

Pues bien, el PP no llegará a plantearse seriamente volver al gobierno municipal si no lo hacen también los díscolos de DO porque, si no, el ejecutivo sería de diez concejales (a cuatro de la mayoría absoluta). Los populares tendrían muy difícil de justificar esa decisión, especialmente teniendo en cuenta que se negaron a apoyar una moción de censura del PSOE si los socialistas gobernaban en minoría (con nueve).

El coordinador del grupo municipal del PP, Jesús Vázquez, insiste reiteradamente en que es imprescindible que el ejecutivo ourensano tenga mayoría absoluta y un eventual regreso de los populares no lo posibilitaría si en la ecuación no entran también los díscolos. Dadas las circunstancias, el PP seguirá por ahora en la oposición y ayer mismo asumió ese papel con un comunicado especialmente crítico con el alcalde por tratar de atribuirse el mérito de la reforma del pabellón de Os Remedios, ejecutada por la Xunta gracias a un acuerdo impulsado en el anterior mandato. En ese contexto, los populares aprovecharon para poner en duda la capacidad de Jácome para dirigir el Concello: «Nin sabe facelo, nin pretende aprender a xestionar os intereses xerais da cidade».

El portavoz del PSOE, Rafael Rodríguez Villarino, cree sin embargo que el PP estaría encantado de volver al gobierno municipal si se resuelven escollos como el de la situación de los díscolos. «Están negociando e eu penso que van a volver», dijo este lunes el socialista, que añadió: «O PP vestiu a Jácome, desvestiu a Jácome e agora está pensando se volver a vestilo».