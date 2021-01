Pontón advierte de que el «sucursalismo» de PP y PSOE impide la defensa de Galicia

0

La Voz de Galicia M.BERAMENDI

10/01/2021

La portavoz nacional del Bloque ha aprovechado esta mañana el acto de homenaje a Castelao en Santiago para arremeter con dureza contra el PP y el PSdeG y para reivindicar a su organización como la única capaz de anteponer siempre los intereses de Galicia. Ana Pontón se ha referido al «sucursalismo» que practican ambos partidos, «que fan o que lles manda Madrid, practicando a confrontación estéril e o servilismo inútil». En esa lógica, la líder nacionalista ha alienado la práctica política del BNG con el ideario defendido por Castelao. «Quero aproveitar este acto de honra a para recalcar cal é a esencia do BNG: defender Galicia. Unha declaración de principios que quero expresamente recalcar neste momento en que Galicia precisa, como nunca, recibir un trato xusto, porque estamos nun escenario de crise sen precedentes e imos ser muro de contención contra a discriminación e o agravio que recibe do Goberno do Estado, antes co PP e agora co PSOE», ha insistido la portavoz nacionalista. La líder nacionalista tiró de ejemplos concretos para tratar de demostrar qué papel juega su formación, y se refirió a cómo queda la flota pesquera ante la salida del Reino Unido de la UE, a la política industrial, a Alcoa o todo lo acontecido con los peajes de la AP-9.

En su discurso, y dada la gravedad de la crisis socioeconómica que se atraviesa ahora en plena pandemia, Ana Pontón ha fijado como prioridades reforzar los servicios públicos y la reactivación económica, lo que precisa un reparto justo de los recursos disponibles y la gestión directa de los fondos europeos. Tal y como ha explicado, este 2021 no va a ser un año cualquiera tras la profunda herida abierta por el covid, y ha hecho un llamamiento a reforzar la sanidad y la red de atención a mayores para que se pueda garantizar el derecho a tener una vejez digna. Pontón ha reclamado un sistema de financiación autonómica que le permita a Galicia decidir sus prioridades, que ahora marca a Madrid, y ha cifrado en 12.600 millones de euros el dinero que debe de venir a la comunidad desde Bruselas. «Tócanos vivir un deses momentos que marcan a historia e neste momento difícil, de moita vulnerabilidade social, o noso amor a Galiza obríganos a traballar con perspectiva e con altura de miras, co obxectivo de construír unha Galiza economicamente viva e socialmente xusta, un país que poña as persoas no centro e que decida por si mesmo para garantir o seu futuro e o do seu pobo», ha advertido la portavoz nacional.