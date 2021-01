Caballero advierte que el Gobierno gallego está superado por la crisis

0

La Voz de Galicia

09/01/2021

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha advertido esta mañana en Santiago que la Xunta está superada por la crisis y ha lamentado la falta de rumbo y de estrategia en un contexto como el actual, marcado por la pandemia y una profunda crisis socioeconómica. El líder de los socialistas gallegos ha hecho una encendida defensa del Gobierno central y de sus presupuestos para Galicia, que han suscitado el rechazo tanto del PP como del BNG, y ha recordado que el Ejecutivo de Sánchez ya ha invertido en Galicia, para financiar ERTES, ayudas a autónomos y subsidios, más de 1.200 millones de euros. Caballero ha lamentado que Feijoo viva instalado en la propaganda y las fake news, controlando los medios públicos. «Non podo confiar nun Goberno que un día di que vai presentar sete proxectos tractores aos fondos europeos e aos poucos días eleva esa cifra a 108», ha ironizado el portavoz parlamentario del PSdeG, que ha mantenido esta mañana en la capital gallega un encuentro con diputados socialistas autonómicos y del Congreso. Dada la gravedad de la situación, el secretario xeral del PSdeG ha emplazado a Feijoo a trazar una estrategia de país, consensuada por todos, que permita rescatar de verdad a los sectores productivos más afectados por la pandemia, algo que, a su entender, no puede lograrse con los presupuestos autonómicos recién presentados. Unas cuentas que Caballero ha criticado con dureza, justo lo contrario que ha hecho con del Estado, «que traerán rebaixas históricas para Galicia e o fin do AVE», a pesar, ha dicho, de la pinza del BNG y del PP. Una alianza, a su entender, que se basa en el populismo irracional que no está respaldado por los datos.

En relación a la pandemia, Caballero ha emplazado a Feijoo a mirarse en el espejo de Asturias para que las vacunas lleguen a todos y en que haya rapidez en las ayudas que se otorgan a la hostelería. Según el líder de los socialistas, no valen las acciones aisladas, y es necesario reforzar la atención primaria y corregir con urgencia el déficit de rastreadores. El líder del PSdeG considera que Galicia está pagando ahora las consecuencias de más de una década con Feijoo en la Xunta, un presidente, ha criticado, que esconde su falta de gestión con un discurso desleal, en el que alimenta constantemente la idea de que el Ejecutivo de Sánchez perjudica los intereses gallegos. Pero Caballero advierte de que la caída de población ocupada, la falta de política industrial, los indicadores de I+D o la raquítica inversión extranjera demuestran la incapacidad del PP para aprovechar los fondos disponibles.