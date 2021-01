Mañana gélida, aunque con menos incidencias de tráfico

Esta próxima madrugada se esperan que las temperaturas sigan descendiendo en toda la comunidad

La atmósfera es un sistema ingobernable y caótico. A pesar de los avances en el conocimiento y la tecnología, hay muchas situaciones meteorológicas que llevan asociada demasiada incertidumbre como para poder asegurar al cien por cien que algo va a ocurrir, incluso pocas horas antes. Y sin duda el episodio de nieve previsto para este sábado en Galicia es una de esas complejas configuraciones que resulta muy complicada de predecir. Durante toda la semana los dos modelos atmosféricos de referencia no han conseguido ponerse de acuerdo en ningún momento. Había demasiados factores a tener en cuenta y eso ha generado varios escenarios. Finalmente parece que se va a imponer el más conservador. Todo apunta a que la nieve será protagonista en el resto de España, pero no en la comunidad gallega. La bolsa de aire frío que viaja desde Groenlandia finalmente llegará muy debilitada. Por tanto, la inestabilidad no será tan importante como se esperaba. La lluvia se concentrará en la mitad norte y será escasa. Ahora mismo, la previsión apunta que la cota de nieve se va a situar mañana entre 300 y 500 metros. Se diluye, por tanto, la posibilidad de que pueda nevar a nivel del mar.

