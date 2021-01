0

La Voz de Galicia Sara Pérez

La Voz 07/01/2021 05:00 h

Después de instalarse en su habitación en Matthews Hall, en Harvard, y de estar totalmente adaptada al día a día de Massachusetts (Estados Unidos), la ourensana Paula Leyes, de 19 años, tuvo que abandonar la ciudad tras la irrupción de la pandemia. Ya en su casa familiar de Barcelona, y después de que la universidad anunciase que el próximo año las clases se impartirían online, Leyes decidió tomarse un año sabático. O lo que en Harvard llaman leaves of abscense: pausar durante un semestre o dos la formación y retomar el curso justo donde lo habías dejado. «No era lo que yo buscaba, pero al ser una opción que permite la universidad, la aproveché. No quiero perder ni un día de mi experiencia en Harvard», explica. Una oportunidad de la que también han disfrutado sus compañeros: «De los cuatro españoles que estamos allí, tres estarán un año fuera y otro solo un semestre».

Dos semestres, un año en el que se abre una ventana para adquirir experiencia profesional. Y eso es lo que ha hecho desde el mes de julio en una start-up de biotecnología de Barcelona, Venvirotech, que transforma residuos orgánicos en bioplásticos. Leyes formó parte de tres proyectos en esta aventura, que finalizó en diciembre. «Trabajé con una metodología diferente que permite hacer un número no elevado de experimentos para sacar conclusiones significativas», recuerda. También en la modelización de reactores. Y es que a Paula Leyes ya se la rifaron varias universidades americanas por su gran currículo.

Una experiencia que combinó con clases de alemán y con el carné de conducir, que precisamente ahora la llevan a vivir una nueva oportunidad laboral: se muda a Berlín durante seis meses para trabajar en la compañía de seguros Verti, que pertenece a Mapfre. Allí, formará parte del departamento actuarial, donde trabajan con probabilidad y estadística para calcular el riesgo de los clientes y fijar el precio de las pólizas. «Haré una estimación con mi riesgo», bromea.

Paula Leyes llegó ayer a Berlín acompañada de su padre. Lo hizo en coche, que luego tendrá que utilizar para desplazarse al trabajo cada día. Durante estos seis meses se instalará en un apartamento que consiguió alquilar gracias a un amigo de su padre: «Tuve mucha suerte con el alojamiento». Y aunque no conoce a nadie, solo a un compañero con el que no tuvo mucha relación en el campus, que es de Hamburgo y está pasando una temporada en Berlín, está muy emocionada por comenzar esta nueva experiencia. Mientras, va dando pasos con su alemán: «Voy mejorando, poco a poco. Pero creo que no hay mejor manera de hacerlo que viviendo allí», comenta.

La ourensana (aunque nacida en Madrid) espera poder comenzar de forma semipresencial el próximo año. «Ojalá pueda volver a Harvard muy pronto», insiste. Y allí, además de continuar con su formación en matemáticas aplicadas e informática, investigará también el campo de la economía: «Quiero ver cómo son los dos caminos de aplicación a la vez».

Paula Leyes pudo renovar fuerzas en Galicia este verano. Diferente, pero muy importante para ella; llevaba más de un año sin ver a su familia. Y aunque se hicieron pruebas PCR antes de viajar, prefirieron estar en casa con mascarilla.