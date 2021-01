David Gitlitz, el hispanista norteamericano que se enamoró del Camino

0

06/01/2021

El mundo del hispanismo en general y del Camino de Santiago en particular comienza el año llorando la pérdida de David Gitlitz, exprofesor de la universidad norteamericana de Rhode Island, a quien el covid se llevó para siempre el pasado día 30. El profesor estaba considerado una autoridad en el fenómeno jacobeo, y fue su gran impulsor en Estados Unidos -junto con su inseparable amigo el catedrático hoy emérito George Greena- cuando en aquel país no había quien se atreviera a cruzar el Atlántico para hacer una peregrinación que quedaba muy lejana.

Un joven David Gitlitz, doctorado por Harvard en 1968, descubrió el Camino en 1974, cuando acompañó a universitarios norteamericanos a recorrer el Francés, en una expedición que tuvo mucho de aventura y que lo enganchó de tal manera que repitió varias veces, al mismo tiempo que publicaba e inspiraba a toda una generación de investigadores de Estados Unidos y Canadá. En ambos países, y por influencia suya, hay en la actualidad más de medio centenar de instituciones con programas diversos sobre los Caminos de Santiago, algunos de ellos organizados por sus antiguos estudiantes de postgrado que son ya autoridades en la materia, como Lynn Talbot (del Roanoke College, en Virginia) y Maryjana Dunn (de la Henderson State University, en Arkansas).

Para el mencionado George Greena, sus publicaciones sobre las peregrinaciones son claves, y destaca The Pilgrimage Road to Santiago: The Complete Cultural Handbook, que vio la luz en el año 2000 y que el propio Greena califica de «el compendio cultural y literario más completo del Camino Francés editado en inglés».

Residente en Oaxaca (México), donde murió, Gitlitz tenía una salud frágil debido a un trasplante de hígado que recibió hace doce años. Poco antes de la operación, este judío de nacimiento y cultura publicó su Pilgrimage and the Jews, otro indispensable para comprender los avatares de ese pueblo. David Gitlitz falleció dos años después de su mujer y gran colaboradora, la profesora Linda Davidson, quien durante 15 años fue el alma mater -junto con su amiga Maryjana Dunn- de la publicación de calidad Friends of the Road to Santiago.