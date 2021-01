«No creo que las notas sean tan relevantes como lo que sabes hacer»

0

06/01/2021

Samuel Fernández Menduiña es graduado en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación por la Universidade de Vigo. María Lourdes Vellón Nogueira obtuvo el grado de Psicoloxía en Santiago. Sabela Rivas Losada se graduó en Educación Primaria en el campus de Pontevedra. Los tres tienen en común que consiguieron su titulación en el año 2019. Y los tres comparten haber obtenido un premio fin de carrera. Lo han hecho, además, con la primera, la segunda y la tercera mejor nota, respectivamente, entre todos los aspirantes. Recibirán un diploma y 3.500 euros cada uno.

Recién conocido su premio, solo Lourdes dice sin dudar su nota media: un 9,63. Sabela y Samuel no recuerdan exactamente las tres cifras con las que rozan el 10 en la calificación global de sus respectivos grados. Los tres tienen claro que detrás de esas notas hay mucho trabajo, aunque del tono de sus voces se desprenda también que ese trabajo se hizo con ilusión. «Hay mucho esfuerzo, pero siempre ha sido un esfuerzo agradecido. Nunca he tenido la sensación de que no valía la pena», dice Samuel Fernández, de Vilaboa, quien, sin embargo, no cree «que las notas sean tan relevantes como lo que sabes hacer». «Creo que el esfuerzo siempre vale la pena, sea para lo que sea. Para tener conocimiento y también para sentirse uno mejor», apunta la viguesa Sabela Rivas, que reconoce que siempre fue «de estudiar mucho, ya en ESO y bachillerato» y que resume así el secreto de sus buenas calificaciones: «Ir día a día, no dejar las cosas para el último momento».

En el caso de Lourdes Vellón, de Betanzos, Psicoloxía era su segunda carrera. Antes había estudiado Derecho en la Complutense y los nuevos estudios los cogió «con muchas ganas». «Es otra etapa, empecé con 25 años y tienes ya otra madurez y otra visión de las cosas. Eso ayuda mucho, y la vocación también, pero tienes que dedicarle muchas horas», explica. Haberse pasado tantos años estudiando dos carreras universitarias también le dio la oportunidad de comprobar la evolución en la educación. «Estudié Derecho por un plan muy antiguo, y Psicoloxía en el plan de grado, y la verdad es que fue muy distinto, muchas más prácticas, y también noté al profesorado más implicado».

Tras finalizar su carrera en el 2019, Samuel estudió un máster en el Reino Unido con una beca de la Fundación Barrié. Ahora está trabajando en la Universidade de Vigo y sus planes pasan por hacer un doctorado, aunque ahora mismo está «esperando a ver si mejora un poco la cosa, porque tampoco es el mejor momento para irse fuera y menos al Reino Unido». A medio plazo le gustaría aplicar sus conocimientos al mundo empresarial, pero tampoco le disgusta la docencia.

Lourdes estuvo trabajando en un gabinete de psicología infantil, y ahora está cursando el máster de profesorado que le abrirá la posibilidad de trabajar como orientadora en centros educativos, pero también hacer una tesis doctoral o abrir su propio gabinete. «La psicología estaba un poco denostada, pero tiene más salidas de las que pensamos, y ahora mismo la psicología infantil, que es a lo que me gustaría dedicarme, está en auge».

También hacia la infancia ha orientado su formación Sabela, que está trabajando en su colegio de siempre, Jesuitinas en Vigo, y haciendo un máster a la vez: «Tienes que estar siempre formándote», dice. «Me veo siempre trabajando con niños, es mi vocación». Lo está haciendo ahora, en las difíciles circunstancias de la pandemia, que condicionan su profesión, aunque «los niños son unos campeones, son muy responsables, pero a veces se hace extraño no verles la sonrisa».

Otros 71 galardonados

Junto a Samuel Fernández, Lourdes Vellón y Sabela Rivas recibirán el premio fin de carrera otros 71 estudiantes que finalizaron sus estudios universitarios en el 2019. Entre los 74 premiados, destacaba ayer la Consellería de Educación, 49 son mujeres, lo que representa el 66 por ciento, y los otros 25 son hombres; mientras que 30 pertenecen a la Universidad de Santiago, 27 a la Universidad de Vigo y 17 a la de A Coruña. Cada uno de los galardonados recibe un premio de 3.500 euros y un diploma, lo cual supone un reconocimiento institucional y un valor añadido a sus currículos. Estos premios están dirigidos al alumnado que haya cursado sus estudios en las universidades gallegas.

La Xunta revoca las autorizaciones de varios grados y másteres universitarios

El Diario Oficial de Galicia publicaba ayer una orden por la que revoca la autorización para impartir determinadas titulaciones universitarias oficiales, másteres y programas de doctorado en las tres universidades gallegas. Entre ellos figura el grado en Arquitectura Técnica de la Universidade de A Coruña y el grado en Bioloxía de Santiago, así como dos másteres compartidos entre las universidades de Santiago y Vigo, otro en el campus compostelano, además de un programa de doctorado, y otro máster en la UVigo. Desde la Consellería de Educación explicaron ayer que se trata de un procedimiento habitual al que suele recurrirse cuando alguna titulación o programa de estudios se reformula.