Cesáreo Pardal, presidente del Clúster Turismo de Galicia: «El sector turístico está en la uvi»

La Voz de Galicia Mónica P. Vilar

18/01/2021 05:00 h

El recién estrenado 2021 debía convertirse en un año histórico para el turismo gallego. Pero el sector afronta la cita tratando de levantar cabeza tras el brutal golpe que le ha supuesto la pandemia. El presidente del Clúster Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, analiza la situación.

-¿Cómo fue el año que dejamos atrás para el sector?

-Ha sido un año de aprender de las malas situaciones y sacar todo lo bueno. Nos ha servido para encontrar otras formas de comunicarnos, promocionarnos y vender, y para darnos cuenta de que tecnológicamente hablando estamos a años luz de muchos destinos. Hay zonas todavía, del rural y no del rural, que no tienen buena conexión a Internet, aún siendo destinos punteros. Se está haciendo un esfuerzo muy grande por dotar de fibra óptica a la comunidad, pero hay que seguir incidiendo en eso, porque es el futuro para nuestras instalaciones y negocios. Y el sector también tiene que dotarse tecnológicamente de todos los avances que hay para poder vender mejor nuestros productos. Ahí el plan de digitalización de la Xunta es una muy buena herramienta.

-El golpe de la pandemia al sector gallego ha sido duro, pero menor que el estatal.

-Porque estábamos haciendo bien las cosas, estábamos vendiendo un turismo de tranquilidad, de paisaje, de gastronomía, de enología, un turismo sin aglomeraciones, y un turismo para saborear, para vivir con tranquilidad experiencias. Y eso es lo que ha marcado la diferencia.

-¿Habrá cierres de grandes hoteles en Galicia? ¿Fructificarán las operaciones de venta?

-Yo no creo que haya cierres definitivos. Los hoteles en Galicia gozan de salud para seguir trabajando. Lo que sí puede haber es algún cambio de propietarios o de inquilinos. En tiempos de crisis siempre hay gente que se beneficia, y por el mundo hay mucho dinero, lo que sería preocupante es que cayeran en en manos de los fondos buitre, y que se perdiera el tejido turístico con ADN propiamente gallego. Hay que intentar aguantar el tirón, aunque eso es muy difícil para empresas que tengan deudas bancarias o con proveedores. Si no hay una inyección económica por parte de la administración, la situación es caótica para ellos. Yo mantengo que el sector turístico está en la uvi. De poco vale que estemos preparados para salir a vender y con campañas de promoción Si no somos capaces de mantener vivo al tejido empresarial turístico gallego.

-¿Significa que necesitan inyecciones económicas directas?

-Indudablemente, el sector lo que necesita es dinero para mantenerse. Años atrás vimos el rescate a la banca. Ahora el sector tiene que salir de esta gracias a un rescate de la propia administración para mantener los puestos de trabajo.

-¿Qué esperan del 2021?

-Lo primero, que la vacuna llegue al mayor número de personas. Mientras no llegue a un 60-70 % no vamos a recuperar esa confianza que debemos de tener con nuestros clientes, necesaria para levantar cabeza. También nos agarramos muy positivamente a la prolongación del Año Santo al 2022. Esperemos que con estas dos noticias, más la inyección económica de las administraciones para mantener el tejido empresarial en los seis primeros meses de este año, que van a ser muy duros, salgamos adelante.

-¿Es decir, que hacia mediados de año empieza a ver una recuperación?

-Quiero ser optimista. Creo que la reactivación del sector va a empezar lentamente a partir de Semana Santa. Esperemos que hacia junio o julio esa recuperación ya esté en un 60-70 % y que de ahí en adelante vaya hacia el cien por cien.

-El efecto Xacobeo debía llevarnos a la excelencia, pero finalmente funcionará más como un salvavidas...

-El Xacobeo está ahí, pero no va a empezar a haber grandes números de peregrinos hasta después de Semana Santa. Antes quedan cuatro meses que van a ser francamente duros. El Xacobeo puede ser el gran escaparate que nos ayude a salir, pero lo que nos va a ayudar a mantenernos van a ser las ayudas directas y las subvenciones a fondo perdido para el sector. De poco vale que tengamos un año santo si el tejido empresarial se muere. Tenemos que asegurar su supervivencia. Y logrando eso, el sector sí que se agarra con ilusión a la extensión del Xacobeo al 2022.

-¿A qué debe apostar el sector turístico gallego este año?

-Pues como siempre, a la calidad. Calidad, sostenibilidad y digitalización. Con esos tres elementos obtenemos rentabilidad en nuestros negocios. Y luego debemos recalcar el concepto Galicia Destino Seguro. El sector puso en marcha los protocolos y ha demostrado que cumple la normativa, que no es parte del problemas, sino de la solución, porque en nuestros establecimientos se cumplen distancias y medidas higiénico sanitarias. En esto también es importante el seguro covid que la Xunta va a poner en marcha. Es una garantía más para los turistas que vengan a Galicia, un elemento diferencial que los viajeros valorarán a la hora de venir a Galicia o escoger otra comunidad que no tenga este seguro.