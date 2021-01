¿Qué puedo hacer y qué no si tengo un hórreo?

Quieren promover su declaración como Patrimonio de la Humanidad para frenar su declive. No existe censo oficial de estas construcciones, que podrían ser más de 30.000

Son una imagen icónica de Galicia, pero nadie sabe cuántos hórreos existen en la comunidad. Un informe de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) los situaba alrededor de los 9.000, una cifra se queda corta para la Asociación para a Defensa do Patrimonio Galego (Apatrigal), que calcula que hay más de 30.000. El número no parece descabellado, dado que solo el Concello de Carballo llegó a catalogar más de dos mil dentro de su término municipal.

Lo cierto es que no existe ningún censo oficial de estas construcciones, que los gallegos denominan de hasta una veintena de maneras distintas (desde el popular cabazo al más restringido piorno, pasando por otras nomenclaturas como canastro, canizo o graneira). «Só os concellos poden facer ese traballo, ningún outro organismo pode chegar a cada recuncho de Galicia», dice Carlos Fernández Coto, presidente de Apatrigal. De lo complicado de la empresa sabe bien Beatriz de la Torre, que durante veinte años recorrió Galicia junto con su pareja documentando los distintos tipos de hórreos existentes. «O que fixemos nós foi unha loucura, ir aldea por aldea a ver que atopabamos, pero é que queriamos rexistrar todos os estilos, son auténticas obras de arte», explica. Su monumental trabajo puede consultarse en la web horreosdegalicia.com. En sus viajes no solo descubrieron cabazos de todas las tipologías y formas -«hainos ata octogonais!», resalta- sino la gran cantidad de historias y recuerdos que se atesoran alrededor de estas graneiras. «Visitamos un no que o dono contaba como o valo que o rodeaba fixérao el de neno con seu pai. Anos despois regresamos e estaba caído. Con aquel home debeu irse ese recordo, e aquilo deixou de ter importancia e deixouse caer», recuerda.

