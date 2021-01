Excrementos animales como defensa contra los avispones... pero sin efecto para la velutina

0

La Voz de Galicia

03/01/2021

Amenazadas permanentemente por las avispas, las abejas se han visto obligadas a desarrollar métodos de defensa para sus nidos. En Asia, de donde proviene la velutina, las abejas de la miel han aprendido a defenderse de ella a través de un sistema que se ha llamado bomba de calor: cuando una avispa ronda la colmena, las abejas la rodean y comienzan a aletear con fuerza generando un calor que mata a la intrusa. Ahora, en Vietnam se ha descubierto otra defensa natural que utilizan las abejas autóctonas para protegerse de los avispones, y que consiste en embadurnar la entrada a sus nidos con heces de animales.

El hallazgo se ha publicado este mes en la revista PlosOne, que recoge la investigación realizada, entre otros científicos, por Heather Matilla, del departamento de Ciencias Biológicas del Weslleslley College de Massachusetts. Este trabajo documenta por primera vez esta defensa colectiva utilizada por la especie Apis cerana para defenderse del avispón gigante Vespa soror. En respuesta a los ataques de esta avispa, las abejas obreras buscaron excrementos de animales y mancharon con ellas la entrada de sus nidos. La técnica funcionó, pues la presencia de heces, según comprobaron los investigadores, disuadió a los avispones de intentar entrar en los nidos.

A partir de estas observaciones, los entomólogos sostienen que la abeja Apis cerana busca heces de animales porque estas tienen propiedades que repelen a este depredador de las entradas del nido. El hallazgo es importante porque no solo desvela un nuevo sistema de defensa de las abejas, sino que, además, representa el primer indicio «de uso de herramientas por las abejas melíferas y la primera evidencia de que buscan sólidos que no se derivan de las plantas». «Nuestro estudio describe un arma notable en la carrera ya sofisticada de las defensas que las abejas han desarrollado en respuesta a las amenazas depredadoras que enfrentan», explica el artículo. Determinar qué sustancia es la que produce esa reacción en el avispón podría ayudar a defender a las abejas de una forma artificial.

Sin embargo, no parece que este descubrimiento vaya a tener efectos, al menos de momento, en la lucha contra la velutina en Europa. Por una parte, ese mecanismo de defensa se ha documentado en la abeja Apis cerana, no en la Apis mellifera, que es la que tiene presencia en Europa, y que además se enfrenta a la velutina, una especie invasora y, por tanto, desconocida para ella. El investigador Xesús Feás apunta, sobre este estudio, que hasta ahora se sabía «que algunhas abellas sen aguillón incorporaban as feces de animais nos seus niños, pero esta é a primeira vez que este comportamento se describe para o xénero Apis».

Pero es que, además, la propia investigación publicada en PlosOne, recoge que ese método de defensa detectado en Vietnam no funciona para la velutina: «Se produjo una respuesta [frente a la presencia de heces animales] a Vespa soror, que frecuentemente aterrizaba y mordía las entradas para romper los nidos, pero no a Vespa velutina, un avispón más pequeño que rara vez aterriza en las entradas» sino que acostumbra a cazar a sus presas, mayoritariamente abejas, en el aire.

«Las obreras de Apis cerana no aplicaron heces alrededor de las entradas de los nidos cuando fueron atacadas por Vespa velutina, que mostramos que rara vez aterrizaba en las colmenas, nunca masticaba los márgenes de entrada y mataba menos abejas durante los ataques en comparación con la Vespa soror», concluye el estudio, que añade que «la diferencia en la respuesta defensiva de las abejas a las avispas soror y velutina probablemente refleja las respectivas tácticas de caza de los avispones y el nivel de amenaza que representan para las colonias debido a la intensidad de sus ataques». La velutina, dice, «es bien conocida por cazar individualmente y coger abejas individuales fuera de las entradas del nido, especialmente mientras tanto el depredador como la presa están en vuelo».

China prueba drones lanzallamas contra la velutina

La utilización de drones para eliminar nidos de velutina no es novedosa. En Galicia ya es un método extendido para alcanzar e inyectar veneno a los nidos que se encuentran a gran altura. Sin embargo, en China han dado un paso más en la innovación y recientemente han realizando una prueba piloto con drones lanzallamas. La experiencia la promovió la organización Blue Sky Rescue, que el 7 de diciembre llevó a cabo un experimento a través del cual consiguió eliminar once nidos que se encontraban a gran altura y que no habían podido ser retirados utilizando los métodos convencionales. De la prueba se hicieron eco tanto los medios locales como la propia organización en sus redes sociales.

Con todo, aunque el resultado parece haber sido satisfactorio, la operación no está exenta de riesgos, puesto que puede provocar incendios.

En Galicia, aunque no se emplearon drones para ello, sí hubo alguna experiencia de eliminación de nidos utilizando el fuego. El método no se extendió, posiblemente por sus riesgos.