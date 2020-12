Indignación generalizada en Galicia por la subida de los peajes de la AP-9

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Carlos Punzón

Vigo 31/12/2020 13:18 h

Sorpresa e indignación generalizada tras conocerse que esta noche los peajes de la AP-9 volverán por cuarto año consecutivo a ser los que más se encarezcan de toda España. La expectativa generada por el anuncio de bonificaciones y rebajas de las tarifas del principal vial de Galicia y la aprobación de partidas específicas en los Presupuestos Generales del Estado para el 2021 para minorar sus peajes y que aún no se han concretado, chocan con la subida del 0,92 % que experimentará la AP-9 en el inicio del nuevo año, porcentaje que no alcanzan los otros dos viales donde también subirán (AP-6 Adanero-Villalba y la AP-7 Alicante-Cartagena), mientras que todas las demás reducirán sus precios entre un 0,08 y un 0,11%.

Xunta, PP, BNG, transportistas y colectivos de usuarios han manifestado hoy su rechazo a la subida y a que esta sea mayor incluso que en cualquier otro punto del Estado, exigiendo por ello una rápida rectificación y cumplimiento de los compromisos de rebajas de tarifas en el vial gallego hecha por el Gobierno central.

«Estamos ante otra maniobra de apoyo económico por parte del Gobierno a Audasa. En lugar de bajar las tarifas de la AP-9 como se había prometido y pactado con el BNG, se le concede ahora esta subida para que la concesionaria siga haciendo caja», manifiesta Antonio Señarís, presidente de la Federación Empresarial de Transportes de Mercancías por Carretera de Galicia. El colectivo de transportistas tendrá que afrontar con las nuevas tarifas un gasto de 98 euros por realizar el recorrido de ida y vuelta de punta a punta de la AP-9, «y si a eso le sumas 150 euros de combustible deja un margen mínimo de ingreso para los camioneros y empresas que además tienen que pagar amortizaciones del vehículos, gastos laborales y demás, por no hablar de las comisiones del telepeaje, método de pago que no nos beneficia en las bonificaciones porque siempre nos han dejado fuera de cualquier rebaja a nuestro colectivo», añade Señarís. «No cabe duda, esta nueva subida es otro rescate encubierto para Audasa que le concede el Gobierno central que además requiere pagos a la Xunta a favor de la concesionaria, trabajan para ella, es inédito», concluye.

«Lamentablemente, se confirma lo que la Xunta venía avanzando en las últimas semanas: a pesar de los anuncios y promesas, el Gobierno aprueba una nueva subida de peajes de la AP-9 que aumenta aún más el agravio que venimos sufriendo los gallegos en relación con la red de carreteras del Estado», clamó esta mañana la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez. La responsable de obras públicas e infraestructuras del Ejecutivo gallego remarca que «esta subida es para cumplir los acuerdos del Gobierno socialista con Audasa. Acuerdos que son escandalosos, ya no solo según la Xunta, sino que diferentes órganos como el Consejo de Estado o el Consello Consultivo los han cuestión. Pero el Gobierno no quiere revisarlos porque no le afectan, afectan al bolsillo de los gallegos. El Gobierno cumple los cumple a rajatabla en contra de los intereses de los gallegos», manifestó.

La misma contrariedad es señalada desde el BNG por su diputado en el Congreso, Néstor Rego, quien entiende que con esta subida de peajes «o Goberno no está a cumplir con Galiza, ni co pactado con nós na investidura, nin co aprobado nos orzamentos do Estado para 2021. Tiveron tempo para aprobar un real decreto e evitar esta suba. Non se entende», estima el nacionalista. Avanza que el Bloque va a reclamar una rectificación inmediata al Gobierno de Sánchez para que deje sin efecto para los usuarios la nueva subida. «O BNG é unha organización política seria, cumpriu a súa parte na investidura de Pedro Sánchez pero o Goberno non o está a facer cos galegos, nin surpimindo a peaxe de Redondela, nin evitando as subas extraordinarias, nin bonificando aos usuarios frecuentes, ten que rectificar», concluye Rego.

Diego Calvo, portavoz de infraestructuras del grupo popular en el Parlamento de Galicia, no duda en tachar de «aldraxe» la subida que experimentarán esta noche los peajes de la AP-9. «É unha nova discriminación a Galicia que non é casual. Chega despois de rebaixar os investimentos para a comunidade nos orzamentos do Estado e despois de marxinar tamén a Galicia nos fondos de recuperación europeos e agora nas peaxes mentres baixan no resto de España. O culpable é o Goberno de Pedro Sánchez coa cobertura do delegado do Goberno en Galicia que xa non é máis que o delegado do seu partido, e BNG é complice, pois fixo a Sánchez presidente e ainda que non cumple con eles, seguen a apoiar gobernos socialistas onde é posible», valora Calvo. Concluye criticando también a Audasa, empresa de la que señala que pese a las subidas encadenadas en los peajes «ten a AP-9 con notables deficiencias, xuntas de dilatación que son un perigo, tramos nos que pasan verdadeiros ríos de auga polo asfalto e ademáis, cada vez menos cobradores nas cabinas».

Desde plataformas de usuarios, como En Colectivo, grupo que ejerció la acusación particular contra Audasa por el cobro de peajes durante las obras del puente de Rande, se ve igualmente la subida de peajes de esta noche en la AP-9 «como un nuevo ejemplo de que los gallegos no le importamos al Gobierno central. Han hecho justo de los contrario de lo comprometido con el BNG en el acuerdo de investidura. No le importan los graves perjuicios que esta nueva subida le va a causar a los gallegos y a las empresas», incide Diego Maraña, presidente de En Colectivo. Su grupo ha llevado a la Unión Europea una denuncia sobre lo que entienden ha sido una prórroga ilegal de la concesión de la autopista a Audasa hasta el 2048, hecho que entiende se agrava con las subidas reiteradas de sus tarifas «que acabarán por hacer inviable su utilización por el alto coste que representa, pese a no haber alternativa viaria decente»