Feijoo reivindica la lucha colectiva frente al covid: «Xuntos volveremos erguernos e avanzar»

El atril que Alberto Núñez Feijoo utilizó tantas veces en los últimos meses para comunicar los datos de la incidencia de la pandemia de coronavirus es el mismo escenario que empleó como atrezo para pronunciar el tradicional mensaje de Fin de Año, en el que deslizó dos ideas fundamentales. De un lado, tuvo palabras de recuerdo para las familias de todos los gallegos «que nos dixeron adeus» por culpa del covid-19 y «os que nunca se renderon» en la lucha librada contra el virus en Galicia. Y del otro, aludió a la administración de las primeras vacunas para abrir la ventana a la esperanza y proclamar que «xuntos volveremos erguernos e avanzar».

El presidente de la Xunta suele seleccionar de manera cuidadosa el escenario en el que graba su mensaje navideño, buscando un guiño a la actualidad. En los últimos años lo pronunció desde un colegio y desde el instituto de Ourense en el que estudió, pero también desde la casa familiar de Rosalía de Castro, el hemiciclo del Parlamento, el Centro de Transfusión de Galicia tras la tragedia de Angrois o la sala del Gaiás donde se exhibió el cuadro de Castelao A derradeira lección do mestre, traído desde Argentina. Esta vez no se alejó del punto desde el que tuvo que trasladar algunas de los cifras más dramáticas de su mandato, pues aluden a la vida de las personas.

«Foi un ano para esquecer»

«Foi un ano para esquecer», señala al jefe del Ejecutivo, al poner de relieve que las víctimas mortales del covid-19 dejan un «inmenso baleiro» que no se puede llegar. Aun así, considera que también hay que recordar la experiencia del confinamiento, las nuevas medidas de protección o las familias que han sufrido dificultades «que ninguén agardaba».

El contexto adverso no es óbice para expresar un «lexítimo orgullo» por los profesionales sanitarios «que deron o mellor de si para curar e salvar vidas», así como por quienes contribuyeron a mantener los servicios indispensable o por los profesionales educativos y los niños y adolescentes «que se adaptaron ás novas normas de maneira admirable». Todos ellos, subraya el presidente, contribuyeron a que Galicia afrontara esta prueba inédita «con resolución e sen medo».

«Non cometamos o erro de pensar que neste momento xa todo rematou»

También aludió a la gestión de la pandemia llevada a cabo desde Galicia, promoviendo medidas respaldadas siempre en «criterios de expertos», que alteraron muchos aspectos de la vida cotidiana de las personas, truncando proyectos o desactivando celebraciones. Feijoo dice que siete «de corazón» que hubiera que llegar al límite con algunas medidas, pero subraya que el objetivo era proteger la vida de todos «e poder continuar como unha das comunidades con mellor comportamento nesta pandemia», lo que ve como una «motivación» para mantener este mismo modelo de gestión.

En la aplicación la vacuna contra el covid-19 de la última ve Feijoo «motivos para a esperanza», pido hace un llamamiento a la responsabilidad, pues considera un «erro» pensar que todo ha pasado. «Non é así», recalca, y considera que hay que seguir siendo escrupulosos en el cumplimiento de las recomendaciones.

De la «Galicia ferida» a la «Galicia esperanzada»

El mandatario autonómico reivindica en su discurso la política basada en la ejemplaridad y hace también alusión a la catedral de Santiago y a la celebración del Xacobeo del 2021, que arranca de inmediato, como elementos simbólicos que perduran para afrontar todos los desafíos. Y entre esos retos —enumera Feijoo— está el de aprovechar las medidas de reactivación de la Unión Europea, algo para que «Galicia está preparada» para actuar con responsabilidad y sin dejar a ningún gallego al margen. La «Galicia ferida» a la que alude Feijoo debe dar paso a la «Galicia esperanzada», así que concluye su mensaje con un mensaje de ánimo y deseando que el 2021 «sexa un ano mellor» que el fatídico 2020 que llega a su fin.

Pontón: «Galiza deu a talla, pero o Goberno de Feijoo non»

La portavoz nacional y líder del BNG, Ana Pontón, ha sido la primera en reaccionar al discurso de fin de año de Feijoo. Comparte con el presidente gallego que la gente de la comunidad «deu a talla nesta crise, sen dúbida algunha», pero no así el Gobierno de la Xunta. «Os galegos e as galegas estiveron á altura, dando o mellor de si, cun comportamento exemplar, reacionando desde a solidariedade e desde a coraxe ante esta crise». Pero enfrente tuvieron a un presidente «instalado na improvisación permanente, incapaz de anticiparse e dar solucións, incapaz de aprender dos erros, un presidente da Xunta que non toma nota das leccións que deixa a pandemia. Dúas moi claras: que hai que blindar a sanidade pública e que hai que poñer en marcha un novo modelo de coidados das persoas maiores que garanta unha vellez digna».

Para la nacionalista, Feijoo «mantivo a súa habitual soberbia, rexeitando a man tendida do BNG con propostas en positivo en defensa de Galiza e, mesmo neste contexto de pandemia, volveu poñer os intereses do seu partido por riba dos galegos e das galegas».

La nacionalista critica «a improvisación e a falta de anticipación que mostrou o Executivo do PP na xestión da maior unha crise sanitaria, económica e social en tempos de paz» y cree que fue incapaz de defender los intereses gallegos en el reparto de fondos covid.

Por su parte, Esquerda Unida critica que Feijoo haya mentado en su discurso de fin de año a los colectivos que «máis castigó». La formación considera que «non é ético» que el presidente gallego hable de la «heroicidade» del personal sanitario cuando en el servicio gallego de salud hay ahora mismo «precariedade laboral» al máximo. Lo mismo ocurre con el «modo lacrimóxeno» con el que se refirió a las residencias de mayores, que según EU se vieron desamparados.