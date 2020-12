Ana Pontón: «Galiza deu a talla, pero o Goberno de Feijoo non»

0

Redacción / La Voz 31/12/2020 16:42 h

La portavoz nacional y líder del BNG, Ana Pontón, ha sido la primera en reaccionar al discurso de fin de año de Feijoo. Comparte con el presidente gallego que la gente de la comunidad «deu a talla nesta crise, sen dúbida algunha», pero no así el Gobierno de la Xunta. «Os galegos e as galegas estiveron á altura, dando o mellor de si, cun comportamento exemplar, reacionando desde a solidariedade e desde a coraxe ante esta crise». Pero enfrente tuvieron a un presidente «instalado na improvisación permanente, incapaz de anticiparse e dar solucións, incapaz de aprender dos erros, un presidente da Xunta que non toma nota das leccións que deixa a pandemia. Dúas moi claras: que hai que blindar a sanidade pública e que hai que poñer en marcha un novo modelo de coidados das persoas maiores que garanta unha vellez digna».

Para la nacionalista, Feijoo «mantivo a súa habitual soberbia, rexeitando a man tendida do BNG con propostas en positivo en defensa de Galiza e, mesmo neste contexto de pandemia, volveu poñer os intereses do seu partido por riba dos galegos e das galegas».

La nacionalista critica «a improvisación e a falta de anticipación que mostrou o Executivo do PP na xestión da maior unha crise sanitaria, económica e social en tempos de paz» y cree que fue incapaz de defender los intereses gallegos en el reparto de fondos covid.

Por su parte, Esquerda Unida critica que Feijoo haya mentado en su discurso de fin de año a los colectivos que «máis castigó». La formación considera que «non é ético» que el presidente gallego hable de la «heroicidade» del personal sanitario cuando en el servicio gallego de salud hay ahora mismo «precariedade laboral» al máximo. Lo mismo ocurre con el «modo lacrimóxeno» con el que se refirió a las residencias de mayores, que según EU se vieron desamparados.

Totalmente diferente, como es lógico, ha sido la reacción del PPdG al discurso de su líder. El secretario xeral de la formación, Miguel Tellado, ha saludado la «sensibilidade» y «humanidade» mostradas por Alberto Núñez Feijoo hacia la «Galicia ferida». Tellado considera que el tono de Feijoo es «máis necesario que nunca», y celebra que Galicia pueda contar con un gobierno «responsable, serio, riguroso, con capacidade de xestión e de anticipación», y recuerda que este año se han sacado adelante las «contas máis sociales da historia» para, como dijo Feijoo en su discurso, «non deixar a ninguén ao marxe».

Defensa de lo público

El líder del PSdeG-PSOE, Gonzalo Caballero, apenas ha querido mencionar el discurso de Núñez Feijoo, a quien le pide para este 2021 que la Xunta despliegue «o paraugas da protección que Galicia necesita». Caballero hizo estas declaraciones unos minutos antes del ritual de apertura de la Puerta Santa. Caballero se centró en reclamar del presidente gallego «un claro compromiso coa defensa do público».