Pontón pide por carta a Ábalos la tramitación «inmediata e sen demoras» de la rebaja del peaje de la AP-9

29/12/2020 12:18 h

29/12/2020 12:18 h

La portavoz nacional del BNG y líder de la oposición en Galicia se ha dirigido por carta al ministro de Transportes y Movilidad para reclamarle una serie de cuestiones que afectan a Galicia; entre ellas, la rebaja del peaje de la AP-9 incluida en los Presupuestos Generales del Estado del 2021. En esa misiva, Ana Pontón le pide a José Luis Ábalos que se adopten las medidas necesarias para la tramitación «inmediata e sen demoras» de la rebaja en el peaje de la Autopista do Atlántico. «Se me dirixo a ti con este escrito é precisamente para, en nome do BNG, solicitar que se leven a cabo todas as xestións necesarias para que haxa unha aplicación inmediata desa redución das peaxes por parte do Ministerio de Transportes, de tal xeito que os galegos e as galegas podan beneficiarse da baixada das tarifas canto antes». El objetivo es «evitar demora algunha na posta en marcha dunha medida longamente reclamada e esperada en Galiza, que suporá un alivio nas economías dos traballadores e traballadoras, nun momento de crise sen precedentes», subraya Pontón en la carta. La líder nacionalista recuerda que ese acuerdo quedó plasmado en los presupuestos estatales con una partida de 50 millones de euros para reducir un peaje de cuyo descuento se beneficiarán 200.000 personas que utilizan la autopista a diario.

En la carta dirigida al ministro socialista, Ana Pontón hace referencia también a otras cuestiones que afectan a Galicia, como la mejora del servicio ferroviario. «Máis aló do debate sobre a chegada do AVE á provincia de Ourense e ao resto do territorio galego, que debe ser unha realidade no prazo máis breve posible, queremos chamar a súa atención sobre a importancia de modernizar a rede ferroviaria interna», completando el Eixo Atlántico con la adaptación del tramo A Coruña-Ferrol, impulsando la salida sur de Vigo y una conexión competitiva entre Vigo u Oporto, mejorando la línea de ancho métrico entre Ferrol y Ribadeo y agilizando la modernización de la línea Ourense-Monforte-Lugo-Coruña/Ferrol, así como la línea del Miño entre Vigo y Ourense.

Por último, el Bloque cree necesario potenciar el transporte ferroviario de mercancías «mediante un compromiso claro do Goberno do Estado coa conexión ferroviaria dos portos e co Plan Director do Corredor Atlántico, evitando tratos desiguais con respecto a outros corredores».