Una veintena de buques se refugian en las rías gallegas por el temporal en el mar

28/12/2020 12:43 h

La borrasca Bella, que en las últimas horas ha dejado rachas de viento de fuerza 7 y 8 en el mar y olas de más de 8 metros, ha obligado a una veintena de buques mercantes y cargueros que pasaban ante la costa gallega a buscar refugio en las rías.

Así, al abrigo de las islas Cíes, en la ría de Vigo, se encuentran fondeados casi una decena de buques que se encontraban en tránsito, con destino a puertos del norte de Europa. Entre ellos hay varios cargueros, un portacontenedores y dos barcos de transporte de productos químicos y combustible.

También en la ría de Pontevedra, al este del archipiélago de Ons, han buscado refugio cuatro cargueros con banderas de diferentes países; y, al este de Fisterra, también han fondeado cinco buques cargueros para abrigarse del temporal.

Por otra parte, en el ría de Ares ha buscado refugio otro barco, mientras que varios buques más, que tenían como destino los puertos de A Coruña y Ferrol, están también fondeados al abrigo de esta bahía a la espera de poder atracar en las terminales a donde se dirigían.

Varias zonas del litoral gallego se encuentra bajo aviso rojo (la Mariña lucense, la costa de A Coruña Nordeste y la Costa da Morte) por vientos de fuerza 7 a 8, y olas de entre 8 y 10 metros. También hay aviso naranja en las Rías Baixas, por vientos de fuerza 7 y olas de 5 metros.

En tierra, y a pesar de que ha se han registrado ráfagas máximas de 133 kilómetros por hora en A Veiga (Ourense) y de casi 116 kilómetros por hora en la estación de Penedo do Galo, en Viveiro, la borrasca no ha dejado incidentes reseñables, según han informado a Europa Press el 112 Galicia y las Policías Locales de las principales ciudades.

El viento y la lluvia han provocado caídas de árboles y ramas, o desplazamiento de contenedores, pero no se han registrado accidentes graves ni inundaciones de importancia. No obstante, la acumulación de nieve sí condiciona la circulación en varias carreteras de la provincia de Lugo. Las más afectadas, según la DGT, son la A-6, la LU-530 y la LU-633. En este último vial, entre Pedrafita do Cebreiro y San Cristovo do Real, está prohibido el paso de camiones y articulados.

En concreto, la circulación es irregular en ambos sentidos de la carretera LU-633, desde el kilómetro cero en Pedrafita do Cebreiro al kilómetro 31 en San Cristovo do Real. En general, el vial es transitable con precaución, salvo para camiones.

Por su parte, también es transitable, pero con precaución, la carretera LU-530, desde el punto kilométrico 35, en A Fontaneira, al punto kilométrico 57, en O Padrón, también en la provincia de Lugo.

También está condicionada la circulación en ambos sentidos por la presencia de nieve en la calzada desde el punto kilométrico 432 de la A-6 en Pedrafita do Cebreiro al kilómetro 451, en Gomeán. El vial es transitable con precaución.