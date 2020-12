Esquerda Unida ve el 2020 como «un ano de mentiras» de la Xunta

0

28/12/2020 17:54 h

Para la coordinadora nacional de Esquerda Unida, Eva Solla, con el final del 2020 remata «o ano da mentira por parte da Xunta de Galicia». En una rueda de prensa en la que hizo balance del año a punto de terminar, Solla también consideró que el Gobierno de Núñez Feijoo ha mostrado, en plena pandemia, su cara más privatizadora. «Desatendeu ás persoas persoas maiores mantendo un sistema privatizador» con una «atención deficitaria e en moitas ocasións inhumán de desnutrición e malnutrición», apuntó.

Entre las mentiras que Esquerda Unida atribuye a la administración gallega estaría haber ofrecido estabilidad al personal sanitario, cuando luego «só ofreceron máis contratos de precariedade» y unos presupuestos para el 2021 «que apenas presentan partidas de incremento de persoal para atención primaria». En lo económico, Solla considera mentira las ayudas prometidas al pequeño comercio y la hostelería, que «a piques de rematar o 2020 o goberno autonómico apenas fixo efectivas». Y también ve una «mentira» la política de la Xunta en el ámbito social, sin «ningunha medida para vivenda pública nin axudas sociais», además de considerar que la gratuidad para los segundos hijos y sucesivos en las escuelas infantiles corre peligro porque «a tres días de rematar o ano, aínda non está asinada a prórroga desta axuda para o ano 2021».

En el balance anual, Solla también habló de inacción en materia industrial, denunciando que la Xunta no intervino en los conflictos que afectan a Alcoa, Aluibérica o Siemens-Gamesa «pese a ter competencias na materia». Y afea, en materia pesquera, que haya habido «cero axudas para pesca» y «cero tamén para a xestión no marco das novas cotas que se acaban de asinar na Unión Europea para pesca de altura para Galicia e tamén en relación ao impacto do Brexit na nosa pesca» indicó Solla.

Esquerda Unida vaticina, además, que el 2021 seguirá por los mismos derroteros, ya que las cuentas autonómicas que están a punto de aprobarse «amparan as mentiras de Feijóo e hipotecan o futuro do país».