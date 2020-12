Boletos de lotería perdidos... y premiados con 1.400 euros

0

La Voz de Galicia

29/12/2020

Una especie de augurio interior le decía a José Antonio García que los décimos que encargó en A Fonsagrada y que se perdieron antes de llegar a su casa en Pontevedra por un error en el reparto estaban llenos de suerte. «Dos 16 décimos que se extraviaron, 14 teñen a pedrea, polo que en total o premio é de 1.400 euros», explica este policía retirado que está a la espera de que se pronuncie el juzgado. «Estos que están agraciados remataban en cinco, que xa tiña eu claro que era o meu número da fortuna», dice muy convencido. Después de perder los décimos, este hombre, natural de Navia de Suarna, decidió comprar lotería en Pontevedra, «pero non tocou nin a devolución», se lamenta.

Lo que pasó con los décimos de José Antonio es todavía un enigma. Salieron de la administración fonsagradina y llegaron a Lugo para, de nuevo, partir hacia Pontevedra. Sin embargo, no llegaran nunca. La culpable pudo ser la mala caligrafía de uno de los repartidores. Una lectura errónea en el número de la calle estaría detrás del extravío de 320 euros en lotería.

La mala racha del hombre, que ya contaba con poder enviar unos décimos a sus familiares de Buenos Aires o Brasil como acostumbra a hacer cada año, empezó el día 23 de noviembre. Pero las cosas se torcieron antes aún. «Eu ía ir ata A Fonsagrada, no Día de Defuntos para recoller a lotaría de xeito presencial, pero o coronavirus e as restricións derrubaron os plans que tiña», cuenta García, que repite una y otra vez que la culpa no fue de la administración fonsagradina con la que, además, asegura que tiene una excelente relación. El problema se dio en Pontevedra ciudad, cuando el cartero dejó el sobre con la lotería a un vecino de José Antonio que llegó a decir que había tirado el sobre a la basura. «Xa veremos cando dite o xulgado, aínda que xa sabemos tamén o que pode tardar», lamenta.

Cualquiera puede cobrarlos

Al tocar solo la pedrea, cualquiera que se acerque a una administración con los 14 décimos premiados puede agenciarse los 1.400 euros, puesto que para cantidades tan pequeñas no es necesario que la persona que vaya a recoger la retribución enseñe el DNI, algo que dificulta aún más, si cabe, poder dar con la persona que se apropió de los décimos.

En estos casos, las autoridades recuerdan que es imprescindible presentar una denuncia antes de que se celebre el sorteo, algo que este lucense hizo en un primer momento. Después, si resulta que el boleto está agraciado, caben varias posibilidades. Si pasa de los 5.000 euros es posible que se paralice el pago judicialmente. Para cobrar más de 2.500 ya es necesario presentar un DNI, lo que dificulta que quien haya robado la lotería pueda cobrarla, ya que se estaría delatando. Para prevenir disgustos es recomendable fotocopiar los décimos al momento de comprarlos o, en casos como este, escanearlos antes de enviarlos por correo.