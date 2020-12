Los excesos de velocidad aumentan en Galicia en plena caída de la movilidad

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia José Manuel Pan

Redacción / La Voz 26/12/2020 23:05 h

Las graves infracciones detectadas en Galicia este año pese a las drásticas restricciones de movilidad por la alerta sanitaria hicieron saltar las alarmas entre los responsables de la seguridad vial. En los meses del confinamiento más duro se produjeron accidentes mortales que los investigadores achacaron a los excesos de velocidad. Empezó a ganar peso la tesis de que muchos conductores superaban los límites debido al estrés provocado por la pandemia y porque la escasa circulación podía proporcionarles una falsa sensación de seguridad. Y los datos de las infracciones graves detectadas por la Dirección General de Tráfico en el año de menor movilidad de la historia apuntalan esas teorías.

En lo que va de año, Tráfico ha retirado 250.000 puntos a los conductores gallegos. El top de las infracciones se lo llevan los excesos de velocidad, con 138.202 puntos retirados, una cifra superior a la registrada en el 2019. Ese dato confirma las previsiones, que ya auguraban desde el Observatorio de la Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico con los datos obtenidos de radares fijos y de tramo en los meses con la movilidad casi nula. El director del Observatorio, Álvaro Gómez, ofrecía una explicación al hecho de que hubiese un aumento en las infracciones pese a la caída de la circulación en las carreteras de toda España, que en algún momento llegó a ser del 80 %. «En condiciones normales, la velocidad adoptada por un conductor es una combinación entre lo que desea y lo que el tráfico le permite. En las semanas en las que la intensidad del tráfico descendió de forma notable, la velocidad ha sido fundamentalmente la que el conductor ha deseado, por eso es tan importante el respeto de los límites».

Radares en plena actividad

El tipo de conductor al que se refiere el director del Observatorio de la DGT también pudo haber tenido cierta sensación de impunidad pensando que no habría controles de tráfico al volcarse la vigilancia sobre las restricciones de la movilidad. Sin embargo, los datos muestran que esa era una creencia equivocada, pues los radares fijos y móviles seguían localizando infracciones. Por ejemplo, este año se han detectado más excesos de velocidad en las carreteras gallegas que en el 2019, cuando no había alerta sanitaria y se podía circular sin restricciones geográficas ni horarias. En lo que va de año más de 45.000 conductores perdieron 95.000 puntos por superar los límites con excesos de entre 20 y 50 kilómetros por hora. Es la franja en la que se pierden 2 créditos del carné. En el tramo siguiente, el de 4 puntos, fueron sancionados 7.600 gallegos con la retirada de 30.000 créditos por circular con entre 30 y 60 kilómetros por hora por encima de lo permitido.

A 190 por hora

En la estadística de la DGT aparecen 2.005 grandes infractores, que son los que han sido captados conduciendo con excesos de entre 40 y 70 kilómetros por hora sobre la velocidad máxima establecida y que han perdido 6 puntos por la infracción. En este caso entran, por ejemplo, los conductores que han sido detectados a 100 por hora por un tramo de 50 o a 190 por autovías o autopistas con limitación de 120. A falta de los datos de final de cierre del año, la coordinadora de la DGT en Galicia, María Victoria Gómez Dobarro, coincide con la apreciación del Observatorio. Y adelanta que, con seguridad, habrá destacado «el incremento de los excesos de velocidad en un entorno de poca movilidad». Pero apunta otro dato también preocupante: «El incremento del consumo de alcohol y de otras drogas». Y sí que es preocupante, porque en lo que va de año son 6.500 gallegos los que han sido denunciados por conducir con tasas de alcohol superiores a las permitidas y que se han dejado en el camino casi 30.000 puntos del carné.

Esas son las cifras más elevadas del catálogo de sanciones de la DGT que implican pérdida de puntos. La siguiente infracción más castigada es la utilización del teléfono mientras se conduce. Tráfico retiró en Galicia 21.600 puntos por utilizar el móvil al volante.

Drogas, móvil y no usar el cinturón

Todas las infracciones que aparecen recogidas en el grupo de sanciones por las que se pierden puntos están calificadas como graves o muy graves. Son las que afectan de forma directa a la seguridad vial y tienen que ver con el comportamiento de los conductores. En Galicia, los excesos de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol y la utilización del teléfono móvil ocupan los tres primeros puestos en el número de denuncias efectuadas por los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, de las policías locales y a través de los sistemas electrónicos de control del tráfico, como los radares o las cámaras de vigilancia. Pero en el listado de infracciones por las que se pierden puntos figuran también otros incumplimientos que destacan por su alto número de denuncias.

Uno de los casos más llamativos es el de la conducción tras haber consumido drogas u otras sustancias tóxicas, un problema que los expertos creen que está en aumento. En Galicia hubo este año 3.055 conductores que perdieron un total de 18.330 puntos al dar positivo en drogas. En este caso no hay niveles, ya que la legislación española castiga la mera presencia de drogas en el organismo con la detracción de 6 puntos. La prueba de drogas que se hace en carretera consiste en la obtención de una muestra de la saliva del conductor. Si el resultado es positivo, la muestra se envía a un laboratorio para contrastar, con lo que la denuncia no se tramita hasta que llega la confirmación. De todas formas, como en el caso de los positivos por alcohol, el presunto infractor no puede seguir conduciendo el coche, que queda precintado hasta que otra persona con carné pueda ponerse al volante tras superar las pruebas.

También sorprende el elevado número de puntos perdidos por utilizar el móvil mientras se conduce o por no usar el cinturón de seguridad o los sistemas de retención infantil. Entre las infracciones que acarrean retirada de puntos también destacan las denuncias por saltarse semáforos en rojo, por no utilizar el casco en las motos, por conducir de forma temeraria, por no parar en un stop y por realizar adelantamientos antirreglamentarios.

Siete de cada diez positivos en alcohol, en controles preventivos

Casi cien mil conductores fueron requeridos por la Guardia Civil para realizar la prueba de alcohol o la de drogas en los controles especiales que se realizaron durante la semana del 7 al 13 de diciembre en las carreteras españolas. De alcohol se hicieron 88.591 pruebas en las que dieron positivo 953 conductores al superar la tasa máxima permitida, que es 0,25 en la prueba de aire espirado (0,15 para profesionales y noveles). Algo más del 75 % de esos casos positivos fueron detectados en controles preventivos, mientras que el 11 % fueron descubiertos tras haber cometido una infracción, el 12 %, por estar implicados en un accidente de tráfico, y en un 1 % de los casos la prueba fue realizada porque los conductores presentaban signos evidentes de estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

De los 953 conductores que dieron positivo en alcohol, 182 superaban la tasa penal (0,60 en aire espirado), por lo que los agentes de la Guardia Civil les abrieron diligencias penales y ya les notificaron la citación para comparecer ante un juez, imputados por un delito contra la seguridad vial, que está castigado con la pena de prisión de tres a seis meses, o con multa, o con trabajos en beneficio de la comunidad, además de la privación del carné de conducir entre uno y cuatro años. También tendrán que ir al juzgado ocho conductores que se negaron a hacer el test de alcohol.

De drogas se hicieron 1.797 pruebas en la carretera, de las que 697 resultaron positivas en los test indiciarios. También destaca la DGT la importancia de los controles preventivos en este caso, ya que así fueron detectados 546 conductores. En 114 casos el positivo se descubrió a consecuencia de una infracción, y 37 conductores fueron sometidos a la prueba tras sufrir un accidente de tráfico.

El cannabis, la droga más detectada

El cannabis es la droga más detectada en los controles policiales de tráfico. En la semana de campaña especial hubo 528 casos con ese tipo de droga, mientras que 240 conductores dieron positivo en consumo de cocaína, y 100, en anfetaminas. En estas cifras no se incluyen los datos obtenidos por las policías locales durante la misma campaña, ya que aún se están procesando, por lo que el número de positivos en alcohol y drogas será sustancialmente mayor que el que ofrece la DGT en este primer balance.