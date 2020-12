Los grandes polígonos están ya unidos por autobús con el nuevo plan de transporte

0

La Voz de Galicia

24/12/2020

El nuevo plan de transporte por carretera de la Xunta permite enlazar por autobús los grandes polígonos industriales y empresariales de Galicia, hasta ahora con una oferta de servicios muy limitada o sin frecuencias. La red implementada este miércoles actualiza un sistema que no se había adaptado aún a la creación de muchos centros de trabajo construidos alrededor de las grandes ciudades. Uno de los casos más paradigmáticos es el de Sabón, en el concello de Arteixo, que pasa ahora a disponer de varios servicios diarios con A Coruña y otros municipios del área metropolitana.

La parada en la avenida de la Deputación, frente a la sede de Inditex, enlazará 32 veces al día con una ruta que comenzará en A Barcala (Cambre) y terminará en el municipio de Arteixo tras hacer parada en los tres grandes polígonos de la zona: Pocomaco y A Grela, en A Coruña; y, Sabón. Este último se conectará además, de lunes a viernes, con A Laracha y Carballo. También lo harán entre sí, en la misma comarca, los polígonos de Alvedro, Cambre, Espírito Santo, Bergondo o Iñás.

Otros centros que ya contaban con servicios verán incrementadas sus frecuencias. En Ames se reforzarán las rutas entre Santiago y el parque empresarial de Milladoiro, que a su vez se conectará con otra línea hacia Bertamiráns.

En Ferrolterra, el polígono de Vilar do Colo, en Fene, se vertebrará hacia Bergondo, Betanzos, Cabanas, Fene, Miño, Ares, Ferrol y Mugardos. Otras mejoras del plan de transporte se aplicarán en los servicios entre estos dos últimos y el polígono industrial de Narón, incorporando paradas en diferentes puntos dentro de los parques empresariales de As Lagoas y Río do Pozo.

El polígono de Vincios, entre Vigo y Gondomar, contará con una parada incluida en rutas que enlazan la ciudad olívica con varios concellos de la zona. En Ourense, el plan metropolitano incluye servicios entre la ciudad y el polígono de San Cibrao das Viñas, que pasa a estar servido por quince rutas de transporte interurbano, elevando a un total de 35 las expediciones con la capital provincial en días laborales.

Cerca de 45.000 usuarios

La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade estima que unas 45.000 personas viajarán cada día en la red metropolitana de autobuses, a las que se suman otros 90.000 usuarios de transporte escolar. Según los datos de movilidad del Ministerio de Transportes, cada día se realizan cientos de miles de cambios de concello en Galicia. El principal flujo transcurre entre Ferrol y Narón, con más de 40.000 viajeros.