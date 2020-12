Los premios Camiño de Santiago reconocen a Megumi Shiozawa a título póstumo

0

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago 22/12/2020 22:02 h

La Xunta entregó esta tarde en Santiago los premios Camiño de Santiago, una distinción con la que Galicia quiere reconocer la contribución a la preservación de los valores jacobeos. El acto sirvió para homenajear a título póstumo a Megumi Shiozawa, fallecida por coronavirus el pasado mes de marzo. Shiozawa fue la presidenta de la Casa Galicia Xapón y ayudó a estrechar las relaciones con el país oriental, y en el ámbito de las peregrinaciones reforzó la hermandad entre el Camino de Santiago y el de Kumano Kodo.

En el apartado que premia las actuaciones promovidas por los colectivos vinculados a la Ruta Xacobea, los premiados fueron la Fundación de Acollida Cristiá nos Camiños de Santiago, la Asociación de Amigos dos Camiños de Santiago en Madrid, la Asociata Prientenilor Camiño de Santiago, la Asociación Irmandade de Santiago de Chile Amigos do Camiño de Santiago de Chile, Leidiz -pequeña empresa que promociona la Ruta do Mar de Arousa-, Tdinet App -una aplicación móvil sobre el Camino-, el profesor Albert Feliu Soler -por un trabajo sobre el bienestar psicológico que aporta la peregrinación- y el CEIP Plurilingüe do Camiño Inglés de Oroso, por las actividades dirigidas a la promoción del primer itinerario cultural europeo.