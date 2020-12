La orden para mantener la gratuidad de los segundos hijos en escuelas infantiles privadas se publicará antes de fin de año

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Mónica P. Vilar

21/12/2020 17:11 h

La gratuidad para segundos hijos y sucesivos en escuelas infantiles privadas se mantendrá. Aunque algunas guarderías habían comunicado a los padres dudas sobre la continuidad de las ayudas a las entidades privadas para que estas no cobren el servicio a los padres, su concesión está garantizada.

La orden que regula las ayudas económicas actuales vence el 31 de diciembre, pero la Consellería de Política Social ha confirmado este lunes a la Asociación Galega de Escolas Infantís (Agadei) que se publicará una nueva orden antes de que finalice el mes, en condiciones similares a las ya vigentes, que se aplicará a partir de enero y que, según la asociación, se extenderá a este curso y el que viene.

«La gratuidad continúa. A lo mejor alguna escuela puede no acogerse esta vez a las ayudas, si están muy al límite, pero casi la totalidad se acogerán», confirma Fernando Rolland, vicepresidente de Agadei. La dificultad para los negocios en peor situación estriba, según explica, en que la Xunta no abona las ayudas a los centros privados de manera mensual. «De alguna manera, nosotros adelantamos el dinero de enero, febrero y marzo, porque hasta ese mes no vamos a cobrar», interpreta Rolland, que asegura que muchos negocios están tirando de créditos ICO y buscando aplazamientos de pagos para seguir a flote.

Ese sistema de pago de las ayudas es el mismo que ha estado en vigor este año, y se aplicó incluso durante los meses del confinamiento, durante los que la Administración abonó a las escuelas infantiles privadas las cantidades que les corresponderían por atención a niños con hermanos mayores, a pesar de haber estado cerradas.

Desde Agadei calculan que en este curso atípico por la incidencia del covid, alrededor de la mitad de su alumnado son segundos hijos o sucesivos, cuyos padres no abonan las cuotas, si no que son subvencionadas por la Xunta. La nueva orden supondrá que las familias seguirán sin pagar por la asistencia de sus hijos menores a las escuelas infantiles, aunque sean de titularidad privada.