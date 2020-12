El BNG acusa a la Xunta de no gastar 1.400 millones de fondos europeos

Aún no se ha decidido el futuro de otros 268, y habrá tres años de prórroga

Galicia nunca ha percibido tantos fondos europeos como los que recibirá desde Bruselas en los próximos siete años. El nuevo marco financiero comunitario entrará en vigor a partir del próximo mes de enero y durará hasta el 2027. Sin embargo, Gobierno y Xunta cuentan aún con 700 millones de euros por invertir de los casi 1.145 millones asignados a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Además, resta casi un 10 % de ese dinero, unos 100 millones de euros, que no se ha decidido a qué se destinará.

También están pendientes otros 693 millones del Fondo Social Europeo (FSE) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). En total, sumando los tres principales programas de inversión europeos, hay unos 1.400 millones de euros que no se han gastado y otros 263 millones a los que no se les ha asignado proyectos. «Boa parte dos cartos están en proceso de ser gastados, pero teñen que pasar controis de auditoría a nivel galego, logo no Ministerio de Hacienda e, por último, na Comisión Europea», matiza Serafín Pazos-Vidal, responsable de política europea de la Convención Escocesa de Autoridades Locales y experto en política comunitaria. La Xunta y el Gobierno central cuentan ahora con una prórroga de tres años para liquidar las cuantías pendientes.

