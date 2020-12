La Xunta reclama a Madrid 120 agentes para completar la policía autonómica

0

Que se complete el catálogo de la Policía Autonómica de Galicia no es una reclamación nueva. La han planteado todos los partidos y ya se ha convertido en una demanda histórica que se ha ido parcheando. «Tenemos un catálogo de 500 agentes, pero nunca se llegó a completar», explica Santiago Villanueva, director xeral de Emerxencias e Interior y máximo responsable de esa policía gallega, que en realidad es una unidad de la Policía Nacional que está adscrita a la Xunta. Es el Ministerio del Interior el que paga sus salarios, mientras que la Xunta sufraga los complementos y la equipación necesaria para el desarrollo de su trabajo.

No es una policía autonómica como las de Cataluña o el País Vasco, pero cada vez tiene más competencias a su cargo. Villanueva, que ha estado del otro lado, el de la Administración estatal cuando fue delegado del Gobierno, reconoce que nunca se llegó a completar el catálogo del medio millar de agentes. «En plena crisis económica, en el 2013, llegamos a tener 474. Pero ahora estamos en una situación peor, con 380 funcionaros en la plantilla y llevamos mucho tiempo reclamando que se cubran las vacantes».

Esa misma reclamación ya la planteó el presidente Feijoo en la presentación del nuevo comisario de la Policía Autonómica, Jorge Manuel Rubal, y la suscribió el Parlamento gallego, que aprobó una proposición no de ley del PP, apoyada por el PSOE. El BNG, que va más allá y reclama una policía propia para Galicia, se abstuvo en la votación. La diputada popular Paula Prado fue quien defendió la iniciativa para que la Xunta reclame al Gobierno central que se cubran las más de cien plazas vacantes en la policía adscrita a Galicia. «Ya el Gobierno gallego envió dos escritos, y el vicepresidente Rueda insiste en la petición en cada consejo interterritorial», asegura Prado. La diputada cree que es un tema lo suficientemente importante como para que sea atendido por el Gobierno central: «No hay motivo para que no nos lo concedan, es un tema de voluntad política, pero veo poca».

La diputada popular explica que en el 2011 la Policía Autonómica tenía 348 agentes y que durante el Gobierno de Rajoy se llegó a alcanzar esa cifra de 474 policías. Fue en el 2013. «A los 500 nunca se llega, pero una cosa es tener un margen y otra lo que sucede ahora, que solo hay 380 agentes», advierte Paula Prado.

Desde la Delegación del Gobierno en Galicia destacan la labor que realiza la unidad de la Policía Nacional adscrita a Galicia en todas sus competencias y, en especial en «la importante tarea en la protección de las víctimas de violencia machista», como destacó el delegado, Javier Losada, en la recepción oficial al comisario Rubal. Sobre la petición del Parlamento gallego de ampliación del número de agentes, fuentes del Gobierno aseguran que el Ejecutivo de Sánchez está dispuesto a estudiar las propuestas de las comunidades autónomas. Pero recuerdan que hay «limitaciones y dificultades que se arrastran de Gobiernos anteriores, en las que se perdieron 12.000 plazas entre el 2011 y el 2018». Aseguran las mismas fuentes que el Gobierno actual ha hecho ya dos convocatorias de plazas de policías «para revertir una situación provocada por el anterior Gobierno del PP».

Más actividad por la pandemia

«No pedimos para la Xunta, sino para dar un mejor servicio al ciudadano. No disponer de los agentes suficientes implica que los servicios se prestan de una forma más limitada», advierte el director xeral Santiago Villanueva, que explica que en la situación actual de alerta sanitaria se podrían reforzar los servicios de este cuerpo, que desde el inicio de la pandemia ha realizado más de 57.000 actuaciones vinculadas a la alerta sanitaria. El director xeral añade que el refuerzo de la plantilla permitiría «ejercer con plenitud las competencias asumidas y poder afrontar con garantías el reto del Xacobeo del 2021».

Un cuerpo de seguridad con muchas funciones «y muy propias de Galicia»

La Unidad de Policía Adscrita (UPA) a Galicia ha ido asumiendo numerosas funciones en los últimos años, que se han ido sumando a las que este cuerpo ha ejercido desde el principio, como son las de vigilancia de edificios de la Xunta y la escolta del presidente del Gobierno gallego.

La diputada Paula Prado explica que la Policía Autonómica tiene unas funciones que descargan a la Policía Nacional y «que son muy propias de Galicia, como la vigilancia de ríos, o la protección del medio ambiente y la lucha contra los incendios forestales, que son cosas muy nuestras». Asegura que los agentes de este cuerpo están muy especializados y formados en Galicia, por lo que cada vez que un agente se marcha se pierde un capital formativo importante.

Recuerda la diputada del PP que además se creó una unidad especial para la protección de las mujeres víctimas de violencia machista y que esta policía gallega también tiene a su cargo la vigilancia de la venta de alcohol a menores y el juego en las casas de apuestas.