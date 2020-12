Galicia aún tiene sin gastar 1.400 millones de fondos del último programa de la UE

0

La Voz de Galicia Manuel Varela

21/12/2020

Galicia nunca ha percibido tantos fondos europeos como los que recibirá desde Bruselas en los próximos siete años. El nuevo marco financiero comunitario entrará en vigor a partir del próximo mes de enero y durará hasta el 2027. Sin embargo, Gobierno y Xunta cuentan aún con 700 millones de euros por invertir de los casi 1.145 millones asignados a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Además, resta casi un 10 % de ese dinero, unos 100 millones de euros, que no se ha decidido a qué se destinará.

También están pendientes otros 693 millones del Fondo Social Europeo (FSE) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). En total, sumando los tres principales programas de inversión europeos, hay unos 1.400 millones de euros que no se han gastado y otros 263 millones a los que no se les ha asignado proyectos. «Boa parte dos cartos están en proceso de ser gastados, pero teñen que pasar controis de auditoría a nivel galego, logo no Ministerio de Hacienda e, por último, na Comisión Europea», matiza Serafín Pazos-Vidal, responsable de política europea de la Convención Escocesa de Autoridades Locales y experto en política comunitaria. La Xunta y el Gobierno central cuentan ahora con una prórroga de tres años para liquidar las cuantías pendientes.

Urge personal administrativo

El analista gallego advierte sobre la acumulación de trabajo administrativo entre las inversiones que no se han cerrado aún y las que se deberán adjudicar en el nuevo marco financiero europeo y el Plan de Recuperación del Gobierno. «Esta lentitude á hora de arrancar proxectos, incluso en comparación con países federados como Alemaña ou Italia, indica que as capacidades administrativas non son as mellores e que igual só se fan proxectos para facturar», apunta ante «un desafío loxístico enorme».

A principios de diciembre, la secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva, anunció que el Gobierno trabaja en la elaboración técnica del plan de reconstrucción y en toda la información que debe aportar a la Comisión Europea para absorber los fondos, además de preparar un real decreto ley que permita agilizar los trámites administrativos. A pesar de ello, Pazos-Vidal avanza que «sen máis recursos humanos e administrativos» puede darse un grave problema de absorción.

Incentivo demográfico

Serafín Pazos-Vidal es autor de la nueva definición sobre despoblación que permitirá a 185 municipios gallegos acceder a fondos europeos por su situación demográfica, ya que se priorizará la inversión en aquellos que cumplan con una serie de requisitos recogidos en el texto, como el número de habitantes por kilómetro cuadrado o la pérdida anual de vecinos: «Ata agora, o despoboamento era algo abstracto, agora vemos cales son os territorios prioritarios».

El debate pasa ahora por decidir cómo aprovechar ese torrente de fondos europeos y canalizarlo hacia los posibles beneficiarios. Para Rubén Lois, catedrático en Xeografía por la Universidade de Santiago, la clave pasa por medir dónde se invierte. «Ten que crear oportunidades para o autoemprego e diversificar a economía; traer innovación, infraestructuras e banda larga; favorecer que as empresas se poidan asentar; e, fixar xente nova que poida desenvolver o seu proxecto de vida», enumera el experto, uno de los vicepresidentes de la Unión Geográfica Internacional.

Lois lo resume en que «non é necesario ter moitos cartos e facer poucos proxectos», sino al contrario. «Hai que planificar de abaixo cara arriba, favorecer a participación e que os concellos poidan xestionar», aboga el investigador. Así, sugiere que cada comarca defina sus propios modelos territoriales que les permitan ser competitivos y lograr así crear un tejido productivo y fijar población. En esta línea, pide «non caer nos mesmos erros do pasado», con grandes inversiones en infraestructuras «sen pensar nas consecuencias». El catedrático insiste en que «hai que fiar moi fino cos proxectos».

A pesar del enorme impacto que tendrá el influjo europeo para la economía gallega, ese debate no ha llegado todavía al Parlamento. «Falamos de que case todo o investimento das dúas próximas lexislaturas vén de fondos europeos. O normal sería que houbese unha sesión parlamentaria monográfica que, polo de agora, non está habendo», subraya Serafín Pazos-Vidal.

El Gobierno deberá orientar estas nuevas inversiones a través del Plan Operativo Plurirregional, mientras que la Xunta lo hará con su propio Plan Operativo.