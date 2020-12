El BNG rebaja a «catro xeneralidades» los 108 proyectos de la Xunta que optan a fondos europeos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

18/12/2020 17:04 h

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) expresó este viernes sus recelos hacia la concepción de los 108 proyectos tractores impulsados por la Xunta para optar a los fondos europeos Next Generation. Tres días después de que el vicepresidente económico, Francisco Conde, compareciera en el Parlamento para dar cuenta de estos proyectos, la diputada nacionalista Noa Presas observa falta de transparencia y lagunas en la tramitación del documento, pues en los papeles revisados solo se pueden leer «catro xeneralidades».

Presas sostiene que, un mes después de solicitar a la Xunta la documentación sobre los proyectos tractores, fue remitido al Parlamento «un powerpoint de trece folios» con unas cuantas generalidades, en el que «nin se molestan en que as cifras cadren». De hecho, sostiene que tras sumar la inversión prevista para cada uno de los 108 proyectos no se llega a los 9.400 millones de euros anunciados por e Gobierno gallego, ya que «faltan 1.614 millóns». «Non sei se Feijoo dará máis información no encuentro deste venres con Pablo Casado», ironizó la diputada ante esa cita del partido en A Coruña.

La portavoz de economía de los nacionalistas también puso de relieve que, justo en un momento en que cada euro cuenta para sacar el país a flote, «resulta inaceptable a deixadez de funcións de Feijoo», al que ve más pendiente de los «actos de botafumeiro co seu xefe» que en situar a Galicia en una buena posición para obtener las ayudas habilitadas desde Europas para hacer frente a los efectos de la pandemia de coronavirus.

«O único que temos é un folleto», añadió Presas, del que sacó a relucir el ejemplo se pretende «vender» como proyecto europeo «facer máis albergues no Camiño de Santiago». «Ese é o nivel de seriedade e de rigor», subraya, en un asunto que el Bloque considera «fundamental» para la reactivación económica y social de Galicia.

Tampoco pasó por alto el BNG dónde deben residir las competencias para gestionar la financiación que se repartirá de la UE a los Estados miembros. Tal y como defendió la líder de la organización, Ana Pontón, ante el propio Feijoo, los nacionalistas consideran esencia que sea la Xunta la encargada de gestionar dichos fondos, pues si se impone «o centralismo de Madrid», Galicia saldrá perdiendo y se quedará lejos de recibir los 12.600 millones de euros que, según el Bloque, le correspondería recibir de dichas ayudas europeas.